Jorge Rey alerta por la llegada de la borrasca Benjamín: así afectará a Canarias en la última semana de octubre

La Península Ibérica se prepara para un final de octubre muy movido con la llegada de la borrasca Benjamín. Así lo ha adelantado Jorge Rey, el joven meteorólogo conocido por sus predicciones basadas en las cabañuelas, que en su último vídeo ha detallado cómo afectará este fenómeno al tiempo en España durante los próximos días. Desde hoy mismo, gran parte del territorio peninsular comenzará a notar un cambio importante en la meteorología, mientras que Canarias también experimentará una ligera inestabilidad.

La llegada de la borrasca Benjamín traerá consigo lluvias intensas, fuertes vientos y un descenso de las temperaturas. Todo apunta a que este otoño ha llegado con fuerza, ya que en apenas un mes de estación se han registrado precipitaciones abundantes en muchas comunidades. En el mapa mostrado por el joven en su último vídeo se observan "isobaras juntas, lo que significa fuerte viento, acompañado de lluvias". Según el experto, el mal tiempo afectará primero a puntos del norte, y posteriormente, llegarán al centro peninsular. Esta borrasca entrará por Galicia e irá atravesando el país en diagonal mientras se va debilitando.

Además, se espera también la llegada de un frente procedente del Atlántico que se originó en las Azores. Las previsiones indican que la borrasca arrastrará una masa de aire húmedo que provocará tormentas generalizadas en buena parte de la península. Las precipitaciones se concentrarán en el norte, centro y áreas del Mediterráneo, aunque no se esperan episodios torrenciales graves.

Jorge Rey pronostica un fin de semana pasado por agua

Según su pronóstico, desde hoy jueves ya se empezarán a notar los efectos de la borrasca Benjamín. Las primeras lluvias llegarán al noroeste peninsular, afectando a Galicia, el Cantábrico, Navarra y Castilla y León, con mayor intensidad en zonas de montaña. A partir de mañana viernes, la inestabilidad se extenderá a Salamanca, Valladolid, Madrid y Guadalajara, donde se prevén tormentas localmente intensas.

"El sábado veremos gran parte de Castilla y León, el centro peninsular y áreas de Toledo y Extremadura bajo tormentas importantes. Incluso podrían alcanzar las Baleares", ha explicado Jorge Rey. Ya el domingo, las lluvias se desplazarán hacia el este y sureste, afectando a Valencia, Murcia y el litoral balear, mientras que en el interior las precipitaciones tenderán a remitir.

Benjamín hará que baje el termómetro

La borrasca Benjamín traerá consigo una masa de aire frío que provocará un fuerte descenso de las temperaturas, especialmente en el norte. "El sábado, las máximas no llegarán a los 12 o 13 grados en Burgos o Soria; y el domingo el frío, se extenderá a más zonas de la península", ha explicado el meteorólogo burgalés.

El contraste térmico será notable, con mínimas cercanas a los 5 °C en el interior norte y máximas que apenas superarán los 20 °C en el sur. En Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, el domingo también se esperan lluvias moderadas acompañadas de un ambiente fresco e inestable.

Canarias se libra de Benjamín

A pesar de que jorge Rey no menciona a las Islas Canarias en su vídeo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sí ha publicado su pronóstico para este fin de semana. Durante esta semana, el archipiélago ya había vivido una situación anómala, porque el este organismo había emitido una alerta por alta radiación ultravioleta en todo el archipiélago. Hasta el próximo viernes, la mayoría de municipios de las islas estarán bajo un aviso sanitario debido a niveles de radiación considerados peligrosos, superando incluso los índices registrados en algunos meses de verano.

Esta es la previsión de la AEMET para los próximos días:

Viernes: La jornada comenzará con nubes en el norte de las islas, especialmente durante la madrugada, donde no se descarta alguna llovizna en las medianías . A medida que avance el día, los cielos tenderán a abrirse, quedando poco nuboso en el resto del archipiélago . Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero descenso de las mínimas en Lanzarote y Fuerteventura , y el viento soplará flojo del norte .

La jornada comenzará con de las islas, especialmente durante la madrugada, donde no se descarta . A medida que avance el día, los cielos tenderán a abrirse, quedando . Las temperaturas se mantendrán estables, con un , y el viento soplará . Sábado: Continuará el ambiente templado y con intervalos nubosos , sobre todo en las vertientes norte y noroeste . En el resto del territorio predominará el cielo despejado , con algunas nubes pasajeras por el este. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos y el viento será flojo del noroeste , con régimen de brisas durante las horas centrales.

Continuará el ambiente , sobre todo en las . En el resto del territorio predominará el , con algunas nubes pasajeras por el este. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos y el viento será , con durante las horas centrales. Domingo: Será una jornada más variable, con nubes bajas y altas durante la mañana, que irán aumentando en el interior de las islas de mayor relieve a partir del mediodía. Se espera una tarde con más nubosidad alta pero sin lluvias. Las temperaturas se mantendrán estables y agradables, y el viento seguirá siendo flojo, dominado por las brisas costeras.

A partir del lunes, las precipitaciones comenzarán a remitir y el anticiclón volverá a imponerse sobre la península, estabilizando el tiempo y favoreciendo un ascenso progresivo de las temperaturas debido a la llegada de aire cálido desde África. Jorge Rey concluye diciendo que España atravesará la "dinámica otoñal que todos esperaban , aunque dentro de un otoño que está siendo más seco y cálido de lo habitual", a pesar de las lluvias.