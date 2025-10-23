La oposición tilda de "estafa" los presupuestos de Canarias para 2026

"Una estafa". "Ficticios, inflados e inútiles". Estos son los calificativos con los que los partidos de izquierdas en la oposición, PSOE y NC-Bc, han recibido al proyecto de presupuestos de Canarias para 2026, los terceros de la 'era Asián' de la presente legislatura, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y que será registrado de forma oficial el próximo 30 de octubre en el Parlamento para comenzar su tramitación y que entren en vigor el 1 de enero.

Unas cuentas que para los dos principales partidos de la oposición -Vox calla a la espera de que se registren de forma oficial la próxima semana- no dan una respuesta eficaz a la emergencia habitacional ni a la gestión eficaz de los servicios públicos y tampoco sirven para redistribuir mejor la riqueza porque han sido mal diseñados por la consejera Matilde Asián.

Y, además, según el portavoz socialista en el área presupuestaria, Manuel Hernández, "renuncian de forma calamitosa a ejercer de tractor de la economía canaria al disminuir la capacidad inversora de la Comunidad Autónoma, que se une a los pésimos datos de ejecución presupuestaria durante el ejercicio 2025, pues hasta el mes de agosto solo se habían ejecutado 17,86% de las inversiones".

"Presupuestan poco y ejecutan peor"

"Es alucinante que de los 813 millones de euros que crecen los presupuestos, 373 millones sean por el incremento del gasto en personal por el crecimiento de la plantilla y que se reduzca la inversión por el hecho de que el propio consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, haya repartido los millones del convenio de carreteras en los próximos años porque es incapaz de ejecutar las partidas previstas en tiempo y forma", remacha la canarista Esther González.

"Presupuestan poco y ejecutan peor", resume Hernández.

Educación y Ciencia

Según los datos que aportó la propia consejera de Hacienda tras el Consejo de Gobierno que aprobó el proyecto presupuestario del próximo año, el 46% del incremento se destina a aumentar la plantilla pública y reducen un 4% la inversión -1.027 millones- con respecto a 2025, y como pone en evidencia González "no solo incumplen su gran promesa electoral de rebajar el IGIC del 7% al 5% e incumplen la ley que obliga a destinar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) a Educación".

Asimismo, incide en que en Universidades, Ciencia y Cultura solo sube un 0,9%, por lo que será dificil lograr que los centros universitarios tengan más financiación, como pidieron los rectores.

Cuentas dopadas

Además, según la diputada canarista el proyecto "computa el dinero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) de los fondos europeos que la propia consejera dijo en el Parlamento que iba a ser muy difícil ejecutar al 100%, por lo que nos encontramos con unas cuentas dopadas, infladas e irreales que, además, no se cumplirán".

"Estamos ante un Gobierno de Canarias de CC y PP sin ideas y sin impulso político y el proyecto de ley es el claro ejemplo de que tener presupuestos no garantiza mejores servicios públicos ni respuestas eficaces ante las demandas de la mayoría social", insiste el portavoz socialista en el área de presupuestos.

En definitiva, tanto PSOE como NC consideran que los presupuestos vuelven a obviar el contexto socioeconómico en el que se formulan, así como las demandas sociales en respuesta a "las profundas disfuncionalidades" del modelo de desarrollo económico y relegan al sector público a un segundo plano, por lo que todo parece indicar que las distintas comparecencias de los consejeros para explicar los presupuestos en sus distintas áreas, que comienzan el 3 de noviembre, no evitaran que se presenten sendas enmiendas a la totalidad, que serían las terceras.