Sol abrasador en octubre: Canarias activa la alerta por radiación ultravioleta extrema

¿Verano en octubre? En Canarias, sí. La situación meteorológica de esta semana está rompiendo los esquemas habituales: temperaturas por encima de la media, cielos que no terminan de nublarse y una exposición solar tan intensa que ha obligado a las autoridades a emitir una alerta por radiación ultravioleta alta en todo el archipiélago. Hasta el viernes 24 de octubre, los municipios de las islas estarán bajo aviso sanitario por niveles de radiación considerados peligrosos, especialmente en las horas centrales del día, y que superan incluso los índices registrados durante algunos meses de verano, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Dirección General de Salud Pública ha activado el protocolo de advertencia por riesgo alto de radiación UV, lo que implica que toda la población debe extremar las precauciones. Las recomendaciones son claras: evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00, buscar siempre la sombra, usar ropa protectora, gorra, gafas de sol homologadas y crema solar con factor de protección elevado. Además, se insiste en no exponer al sol a bebés menores de un año bajo ningún concepto y en mantener una buena hidratación durante todo el día, incluso sin sensación de sed.

Este episodio de calor fuera de temporada se debe a la influencia de masas de aire cálido que mantienen las temperaturas elevadas, en combinación con la escasa nubosidad y la débil intensidad de los vientos alisios. Todo esto genera un ambiente más propio de agosto que de finales de octubre, lo que puede suponer un peligro si no se toman medidas adecuadas. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología prevé que a partir del jueves se inicie una ligera bajada de las temperaturas, hasta entonces se mantendrá el calor y la radiación seguirá siendo alta.

Los modelos meteorológicos anticipan intervalos nubosos en distintas zonas del archipiélago, sobre todo en el norte de las islas montañosas, donde incluso no se descarta alguna llovizna ocasional, especialmente por la tarde o durante la noche. Sin embargo, durante las horas centrales del miércoles y el jueves, se abrirán amplios claros, lo que incrementará la intensidad del sol. Esa alternancia entre nubes y claros no debe llevar a la falsa sensación de menor riesgo solar, ya que incluso con nubosidad parcial la radiación ultravioleta puede ser muy elevada.

Predicción semanal:



➡️De lunes a miércoles: lluvia en el noroeste peninsular; en Galicia será persistente y con acumulaciones importantes.



➡️Jueves: lluvia en el noroeste, centro y Pirineos con rachas de viento muy fuertes.



➡️Viernes: lluvia en el centro peninsular.



(1/2) pic.twitter.com/Kl2rKqz49B — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2025

El tiempo este jueves, isla por isla

LANZAROTE: Intervalos nubosos más densos durante la noche, despejando en las vertientes sur y este a lo largo del día. Temperaturas estables. Viento moderado del noreste, disminuyendo a flojo tras el amanecer.

Arrecife: mín. 21 °C / máx. 27 °C

FUERTEVENTURA: Nubosidad nocturna, con tendencia a cielos poco nubosos durante el día en el sur y este. Ligero descenso de las máximas en la vertiente oeste.

Puerto del Rosario: 21 °C / 26 °C

GRAN CANARIA: Cielo nuboso en el norte con claros al mediodía. En el resto, poco nuboso con intervalos en el sur. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte al final del día.

Las Palmas de Gran Canaria: 22 °C / 26 °C

TENERIFE: Intervalos nubosos en el norte, especialmente en el nordeste, despejando durante el día. En el sur, aumento de nubes en zonas interiores tras el mediodía. Probables lloviznas débiles en medianías del norte al atardecer.

Santa Cruz de Tenerife: 22 °C / 27 °C

LA GOMERA: Cielos poco nubosos, salvo en el norte en las primeras y últimas horas. Intervalos nubosos en zonas interiores al mediodía. Posibilidad de lloviznas en el norte.

San Sebastián de La Gomera: 23 °C / 27 °C

LA PALMA: Cielo con intervalos nubosos generalizados, más densos en el nordeste. Nubes en el interior por la tarde y probables lloviznas débiles en medianías del noreste.

Santa Cruz de La Palma: 20 °C / 26 °C

Predicción de la AEMET para este jueves, 23 de octubre / AEMET

EL HIERRO: Intervalos nubosos durante todo el día, especialmente en el norte y en zonas de interior por la tarde. Temperaturas sin cambios.

Valverde: 17 °C / 21 °C