`La Isla de las Tentaciones 9´: estos son los dos solteros canarios que participan en la nueva edición
La novena edición del programa se podrá ver por televisión próximamente
Telecinco se prepara para una nueva edición de `La isla de las tentaciones´, la novena temporada no tiene fecha oficial todavía, pero está previsto que se estrene en las próximas semanas.
El reality ha seleccionado a cinco parejas, tras un casting en el que se presentaron unas 2.000 aproximadamente, pondrán a prueba su relación. Los ocho solteros y solteras tendrán que llevar al límite a las parejas e intentar que caigan en la tentación.
Los nuevos habitantes de Villa Paraíso y Villa Montaña prometen convertir República Dominicana en lugar en el que las emociones, los celos y las nuevas historias de amor sena los protagonistas.
Dos tentadores canarios
Cristina (Las Palmas de Gran Canaria)
Tiene 23 años y trabaja como auxiliar de enfermería. Se define como "pícara, jugona, provocadora y canaria". Afirma ser una persona muy impulsiva que hace todo lo que se propone "sin mirra las consecuencias". Su objetivo en el programa es claro, acabar con alguna de las relaciones "por no decir todas". No tiene miedo a crear conflictos y promete no pasar desapercibida.
Andrea Calush (Fuerteventura)
Nacido en Italia, reside en Fuerteventura y trabaja como monitor de ocio y tiempo libre. Apasionado del deporte, y practica fútbol, skate y Muay Thai. Se define como "romántico y pasional", su objetivo en el reality es demostrar que las apariencias engañan porque "esta serpiente venenosa tiene dentro un buen corazón".
El resto de tentadores y tentadoras
Los solteros y solteras se preparan para levantar pasiones, ocasionar rupturas y encontrar el amor en la novena edición de la Isla de la Tentaciones, donde la fidelidad de las parejas volverán a poner su relación contra las cuerdas y conocerán si realmente estaban hechos el uno para el otro.
Aparte de Cristina, son otras siete las tentadoras que están dispuestas a dar su máximo en República Dominicana:
- Alba (20 años), profesora de baile malagueña.
- Estefanía, Miss Murcia y azafata de vuelo.
- Soraya (22 años) una madrileña administrativa
- Mara, oposita para policía, natural de Alicante.
- Vita, estudiante de Administración y Finanzas, vive en Girona aunque nació en Etiopía.
- Olatz, estudiante de nutrición, autodefinida como "la tentación vasca más peligrosa".
- Noelia (26 años), procedente de Ronda (Málaga).
Y entre los tentadores se encuentran:
- Aitor (28 años), administrativo barcelonés.
- Andrea (33 años), italiano.
- Borja, con raíces andaluzas y residente en Tenerife, se define como "muy golfo".
- Dairon (25 años), de Benidorm, dedicado al mundo de la música.
- Iñaki (32 años), empresario en Barcelona.
- Juanjo (22 años), opositor a policía.
- Melchor, empresario valenciano que reconoce ser "algo superficial".
El objetivo tanto de los tentadores como de las tentadoras es conquistar el corazón de alguno de los miembros de las parejas. Sin embargo, la experiencia muestra que no sería la primera vez en la que dos tentadores de ediciones anteriores acaban iniciando una relación fuera del programa.
