Tres personas, entre ellas dos bebés y una trabajadora sanitaria, presentan síntomas leves tras confirmarse un brote de sarampión en La Palma

Un nuevo brote de sarampión ha sido confirmado en La Palma, donde tres personas —entre ellas dos bebés menores de un año y una trabajadora sanitaria— han resultado infectadas. Aunque los casos cursan con sintomatología leve, el Gobierno de Canarias ha activado todos los protocolos de control para contener la propagación y sigue investigando un posible vínculo con otro caso detectado recientemente en Tenerife.

Los casos confirmados se corresponden con un bebé en edad prevacunal, que aún no había recibido la primera dosis de la vacuna; un segundo lactante no inmunizado con el que coincidió en un espacio cerrado; y una profesional sanitaria. A estos tres se suma un cuarto caso considerado probable, correspondiente a un familiar del segundo menor, pendiente de los resultados de laboratorio.

Desde que se tuvo conocimiento del primer caso, la Dirección General de Salud Pública ha trabajado en coordinación con los equipos médicos locales para realizar el seguimiento de los contactos cercanos y aplicar las medidas preventivas necesarias. El objetivo: frenar la transmisión comunitaria del virus.

Un caso en Tenerife podría estar relacionado

El brote de La Palma podría no ser un hecho aislado. La Consejería de Sanidad investiga si un caso confirmado en Tenerife hace unas semanas guarda relación epidemiológica con este nuevo foco. De confirmarse, sería indicativo de una posible cadena de transmisión entre islas, algo poco común desde que se erradicó la circulación endémica del sarampión en España.

Aunque poco frecuente, el sarampión sigue apareciendo de forma esporádica en forma de casos importados o asociados a viajeros, lo que puede originar brotes en zonas donde hay personas no vacunadas. La enfermedad se transmite por vía aérea y puede resultar muy contagiosa, especialmente en ambientes cerrados.

Se manifiesta inicialmente con fiebre, tos, secreción nasal y manchas en la mucosa oral, y evoluciona hacia una erupción cutánea característica que se inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Pese a que suele ser leve en la mayoría de los casos, puede dar lugar a complicaciones graves, sobre todo en lactantes, adultos jóvenes y personas inmunodeprimidas.

¿Cuál es la situación en Canarias?

En lo que va de 2025, Canarias ha registrado dos casos de sarampión confirmados, uno importado y otro de origen desconocido. Además, se han contabilizado dos casos vacunales relacionados con reacciones leves tras la administración de la vacuna, sin consecuencias clínicas relevantes.

En 2024, se notificaron siete casos en el archipiélago, cinco de ellos vinculados a importaciones desde fuera del territorio insular. Estos datos evidencian que, aunque la enfermedad está controlada, no ha desaparecido por completo.