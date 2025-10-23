Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Isabel Durán

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  2. Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
  3. El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
  4. Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
  5. El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar
  6. El tiempo en Canarias para esta semana: la Aemet pronostica tiempo estable y lluvias en estas islas
  7. Aluvión de solicitudes en Canarias de descendientes de emigrantes que piden la nacionalidad española
  8. La Aemet avisa: lluvias este domingo en Canarias

Sol abrasador en octubre: Canarias activa la alerta por radiación ultravioleta extrema

Sol abrasador en octubre: Canarias activa la alerta por radiación ultravioleta extrema

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Tres personas, entre ellas dos bebés y una trabajadora sanitaria, presentan síntomas leves tras confirmarse un brote de sarampión en La Palma

Tres personas, entre ellas dos bebés y una trabajadora sanitaria, presentan síntomas leves tras confirmarse un brote de sarampión en La Palma

Alpidio Armas reconstruye el gobierno insular con dos consejeros del PP sin el aval de la cúpula de los populares

Alpidio Armas reconstruye el gobierno insular con dos consejeros del PP sin el aval de la cúpula de los populares

La tasa de paro en Canarias no bajará del 12,8% en 2026

La tasa de paro en Canarias no bajará del 12,8% en 2026

Los presupuestos de Canarias para 2026 incrementan el gasto de personal y rebajan la inversión

Los presupuestos de Canarias para 2026 incrementan el gasto de personal y rebajan la inversión

Canarias lidera el alza de la violencia machista en España: las víctimas y las denuncias crecen un 45% en un año

Canarias lidera el alza de la violencia machista en España: las víctimas y las denuncias crecen un 45% en un año

Canarias denuncia el incumplimiento del 91% de los traslados exprés de menores migrantes

Canarias denuncia el incumplimiento del 91% de los traslados exprés de menores migrantes
Tracking Pixel Contents