Aena no eximirá a los aeropuertos de Canarias de la subida de tasas aéreas
El consejero Pablo Rodríguez insiste en "pedir una silla" en la toma de decisiones aeroportuarias como garantiza el Estatuto de Autonomía
Aena lo ha dejado claro: no eximirá a los aeropuertos canarios de aplicar la subida del 6,5% de las tasas aéreas a partir de marzo de 2026. Frente al silencio del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, que "ha dado la callada por respuesta", la empresa estatal remitió una carta a la Consejería de Obras Públicas en la que incluía el 'jarro de agua fría' a las peticiones de Canarias.
"No ha sido una respuesta favorable y no responde a lo que planteamos", confesó este viernes el consejero Pablo Rodríguez durante su comparecencia en el Parlamento regional durante la que mantuvo la necesidad de que se cumpla el artículo 161 del Estatuto que establece que la comunidad autónoma debe participar en las decisiones estratégicas del sector aeroportuario.
Una silla 'estatutaria'
"No estamos pidiendo una silla para hacer un favor a alguien, sino que se cumpla nuestro fuero, el Estatuto aprobado en 2018", insistió Rodríguez para argumentar que el Gobierno central debe entender que "es elemental" que, más allá de los traslados relativos al turismo, "son la única alternativa de conexión que tenemos los canarios, en la gran mayoría de las ocasiones", entre islas y al continente.
Al respecto, insistió en que "queremos ser protagonistas de una de las políticas más estratégicas que tiene este archipiélago, la conectividad y la movilidad, tal como reconoce y ampara nuestro Estatuto de Autonomía".
El diputado de CC Jonathan Fumero, que fue quien preguntó al consejero por el estado de las negociaciones con Aena, recordó que esta empresa tiene un "beneficio récord" de casi 2.000 millones solo en 2024 y pese a ello, se "pasa por el arco del triunfo" al Estatuto de Autonomía, como si los canarios "fueran menores de edad permanentemente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
- La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, con posible incidencia en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
- El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar
- El tiempo en Canarias para esta semana: la Aemet pronostica tiempo estable y lluvias en estas islas