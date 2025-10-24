El cardiólogo Aurelio Rojas alerta sobre los viajes en avión: así pueden evitar los trombos cuando vuelas a Canarias

Para viajar desde las Islas Canarias a algún destino y viceversa es necesario utilizar como medio de transporte el avión. Por ello, es necesario llevar a cabo una serie de recomendaciones que protegerán la salud de las personas.

El cardiólogo Aurelio Rojas, más conocido en redes sociales por divulgar sobre la salud cardiovascular y los buenos hábitos, ha explicado en su último vídeo los efectos de la deshidratación y las claves para respetar la salud del corazón en el aire.

La humedad en el avión es tan baja como en el desierto del Sáhara

Los canarios están acostumbrados a subirse a un avión, ya sea para viajar a al Península o a otros lugares. Sin embargo, pocos conocen que dentro de la cabina la humedad puede ser tan baja como en el desierto del Sáhara (10-20%), lo que provoca que el cuerpo se deshidrate con cada respiración.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha alertado sobre los riesgos que esto supone para la salud cardiovascular, especialmente durante los vuelos largos y ofrece unos consejos prácticos para prevenir la deshidratación y los trombos.

La regla de oro: un vaso de agua por cada hora de vuelo

Para evitar la aparición de una trombosis en las piernas por permanecer sentado durante varias horas en el avión. Por eso el doctor Rojas recomiendo beber un vaso de agua (250-300 ml) por cada hora de vuelo.

"Un trayecto de cinco horas equivale a unos 1,5 litros de agua, mientras que uno de diez horas hasta 3 litros", explica.

Además, recuerda que el café, el alcohol y los refrescos deben evitarse, ya que se deshidratan y pueden alterar el sueño y la frecuencia cardiaca. En su lugar, aconseja optar por agua o infusiones sin azúcar, tomadas a sorbos lentos y constantes.

La trombosis es la tercera causa de mortalidad cardiovascular tras el infarto y el ictus. / Adobe Stock.

¿Quién tiene más riesgo?

El cardiólogo subraya que ciertos grupos deben tener un cuidado especial al viajar:

Personas con hipertensión, arritmias o insuficiencia cardiaca.

Mayores de 60 años , por su menor sensación de sed.

, por su menor sensación de sed. Quienes tomen diuréticos o antihipertensivos.

Aquellos con problemas renales o antecedentes de trombosis.

de trombosis. También quienes viajen frecuentemente, ya que suelen acumular estrés y falta de sueño

Cómo evitarlos

"Cuando pasamos mucho tiempo sentados en el avión la sangre se puede coagular en las venas de las piernas formando trombos", afirma el cardiólogo.

Activa tu circulación : cada hora intenta moverte, lo mejor es levantarse y pero su no puedes, estira o mueve las piernas en el asiento.

: cada hora intenta moverte, lo mejor es levantarse y pero su no puedes, estira o mueve las piernas en el asiento. Evita que la sangre se espese : el aire seco de la cabina deshidrata, esto hace que la sangre se espese y aumente el riesgo de trombos. Para evitarlo, hay que mantenerse hidratado.

: el aire seco de la cabina deshidrata, esto hace que la sangre se espese y aumente el riesgo de trombos. Para evitarlo, hay que mantenerse hidratado. Realiza este ejercicio: para activar la circulación en las piernas es recomendable realizar este sencillo ejercicio. Realiza con tus pies punta - talón cada treinta minutos durante el viaje.

"Cuidarte en el aire también es cuidar tu corazón"

Durante un vuelo largo, el cuerpo puede llegar a perder hasta 1,5 litros de agua solo respirando e inspirando, algo que puede afectar a la concentración, la circulación y el ritmo cardiaco.

Rojas insiste en que mantener una buena hidratación, levantarse o mover las piernas con frecuencia durante el vuelo son simples medidas que ayudan a prevenir complicaciones.

En una comunidad autónoma tan conectada por el aire como las Islas Canarias, hidratarse bien no solo a llegar en buen estado de salud al destino, sino que también cuida la salud del corazón.