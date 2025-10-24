La borrasca Benjamin activa alertas de la Aemet: ¿cómo afectará al tiempo en Canarias este fin de semana?

La borrasca Benjamin, primera de gran impacto de la temporada y nombrada por Météo France, está dejando un panorama meteorológico complicado en buena parte de España. Este sistema frontal, de origen atlántico, ha provocado rachas de viento superiores a los 160 km/h y un fuerte temporal marítimo que afecta especialmente a la costa cantábrica.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el temporal ha obligado a activar el aviso rojo por riesgo extremo en el litoral del País Vasco y Cantabria, donde se esperan olas que podrían alcanzar los ocho metros de altura. En puntos como Matxitxako (Bizkaia) se han registrado vientos de hasta 167 km/h, mientras que en Valdezcaray (La Rioja) se han medido 136 km/h.

Fin de semana más inestable y con temperaturas en descenso

Los modelos meteorológicos prevén que el fin de semana será aún más adverso, adelanta eltiempo.es. Un nuevo frente atlántico, más activo que el actual, cruzará la Península dejando lluvias generalizadas y abundantes, sobre todo en el oeste y el centro.

Además, la llegada de una masa de aire frío del norte provocará un descenso notable de las temperaturas, con valores más propios del invierno. Se espera un ambiente más frío y húmedo en todo el país, especialmente en el norte y zonas de montaña.

¿Cómo afectará en Canarias la borrasca Benjamin el fin de semana?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado la previsión del tiempo en Canarias para este fin de semana, en la que se espera una situación marcada por temperaturas estables, alternancia de nubes y claros y posibilidad de lloviznas en localizaciones puntuales, principalmente en el norte de las islas y zonas de medianías. Ante este pronóstico, no se espera que la borrasca Benjamin pase por Canarias.

Viernes: nubosidad en el norte y temperaturas sin cambios significativos

Durante la jornada del viernes 24 de octubre, la Aemet pronostica intervalos nubosos en el norte de las islas, con presencia de nubes más densas en la madrugada. A medida que avancen las horas centrales del día, se prevé la apertura de claros, especialmente en el resto de las zonas, donde predominarán los cielos poco nubosos.

Podrían producirse alguna llovizna ocasional en las medianías del norte, tanto a primeras horas como al anochecer. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a días previos, con mínimas de 23ºC y máximas de 26ºC en Las Palmas de Gran Canaria, y entre 22ºC y 27ºC en Santa Cruz de Tenerife.

En Lanzarote y Fuerteventura podría darse un leve descenso de mínimas. El viento será flojo de componente norte y predominará el régimen de brisas, intensificándose ligeramente en las cumbres.

La Provincia

Sábado: cielos más despejados durante el día y brisas predominantes

Para el sábado 25 de octubre, la predicción apunta a un predominio de cielos poco nubosos durante las horas diurnas, aunque persistirán intervalos nubosos en las vertientes norte y costeras por la noche. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones respecto al día anterior.

El viento continuará siendo flojo de componente oeste, modulado por el régimen de brisas y cobrando algo más de fuerza en las zonas de mayor altitud.

Aemet

Domingo: aumento de nubosidad y posibles lluvias en el interior

Ya en la jornada del domingo 26 de octubre, aumentará la nubosidad, con intervalos de nubes bajas y altas por la mañana, tendiendo a cielos más cubiertos en el interior de las islas de mayor relieve hacia la tarde, donde no se descarta alguna precipitación débil. También en el noroeste de La Palma podrían registrarse lluvias ligeras durante la madrugada.

Las temperaturas serán similares al resto del fin de semana, oscilando entre 21ºC y 28ºC en las principales capitales. El viento volverá a ser flojo de componente oeste y con intervalos moderados en altitudes elevadas.