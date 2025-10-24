Canarias afianza su estrategia como hub de videojuegos con una misión comercial japonesa

El Gobierno de Canarias refuerza su apuesta por la industria del videojuego y la animación con una nueva acción internacional centrada en atraer inversión extranjera. Una decena de estudios japoneses ha participado durante esta semana en una misión comercial inversa organizada por Proexca en Gran Canaria y Tenerife, con el objetivo de conocer de cerca el ecosistema público y privado que impulsa este sector emergente en las islas.

La agenda, que ha incluido visitas institucionales y encuentros con empresas locales, ha permitido a los responsables de estos estudios asiáticos valorar las oportunidades que ofrece el archipiélago, tanto para el desarrollo de proyectos conjuntos como para una posible implantación futura.

Durante las jornadas, los profesionales japoneses han podido comprobar el nivel del talento local y el potencial de Canarias como centro estratégico en el Atlántico medio para la industria global del entretenimiento digital.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, clausuró la misión agradeciendo a las empresas niponas su interés por el ecosistema canario y reafirmando el compromiso del Ejecutivo regional con el sector.

"Para el Gobierno de Canarias esta industria es una apuesta firme, ha sido declarada sector estratégico, lo que implica un impulso específico para su desarrollo e implementación en nuestras islas”, señaló. Añadió que el Ejecutivo es consciente de la realidad y las necesidades del sector, y trabaja activamente para acompañar su crecimiento y consolidación.

Misión inversa Japón / LP/DLP

Un sector estratégico en el archipiélago

Durante su intervención, Cabello también puso en valor algunos de los títulos desarrollados en las islas, como Spellcats, Hostil o Legendary Dwarves en el ámbito del videojuego, así como Superklaus, Mariposas Negras, Cleo o Heidi en el campo de la animación, todos ellos con sello canario y proyección internacional.

En los últimos seis años, la industria del videojuego en Canarias ha experimentado un crecimiento notable. De contar con apenas un par de estudios, el sector ha pasado a integrar en la actualidad una treintena de empresas, generando más de 300 empleos directos y posicionando a Canarias como la cuarta región de España más elegida por compañías del sector, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Andalucía.

Esta misión comercial inversa es fruto directo de la participación de Canarias en la Tokyo Game Show, celebrada hace apenas un mes, donde una delegación institucional y empresarial presentó las fortalezas del ecosistema canario en esta industria.

Bajo la marca Canary Islands Games, representantes del Gobierno de Canarias, Proexca, la Zona Especial Canaria y asociaciones como Arcadev y Acadevi acompañaron a una decena de estudios isleños en una de las ferias más relevantes del sector a nivel internacional.

De ese encuentro salieron reuniones clave y una visión compartida del potencial que ofrece el archipiélago para innovar, invertir y producir. Ahora, solo un mes después, son los estudios japoneses quienes han respondido al interés, viajando a Canarias para conocer in situ las ventajas fiscales, el talento creativo, la infraestructura tecnológica y el entorno de vida que convierten a las islas en un enclave atractivo para el desarrollo del videojuego y la animación digital.