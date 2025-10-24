Dos embarcaciones llegaron este jueves a Canarias con 36 migrantes
Un patera arribó por sus propios medios con 25 magrebíes al norte de Lanzarote y Salvamento Marítimo trasladó a 11 hombres al puerto de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán
Un total de 36 inmigrantes han llegado en las últimas horas, a bordo de dos embarcaciones, a las islas de Gran Canaria y Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Una patera llegó este jueves por la noche a la costa del norte de Lanzarote por sus propios medios con al menos 25 hombres de origen magrebí a bordo, afirma este viernes a EFE el Cecoes 112 del Gobierno de Canarias.
Tres personas fueron trasladados con algún tipo de dolencias de carácter leve al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, han detallado las mismas fuentes, que indican que no se descarta la patera llegara con más ocupantes.
Algunos de los migrantes se dispersaron una vez en tierra y aún no han sido localizados.
La embarcación alcanzó la costa de Haría en la zona de la Punta del Burro.
Traslado a Arguineguín
Por otro lado,, en la tarde de este jueves, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 11 hombres, que fueron trasladados hasta el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, sin necesitar traslados ninguno.
