Una operación antidroga señala por enchufismo al líder de los estibadores

La operación Spider, que ha desarticulado al cártel que controlaba el puerto de Valencia para descargar toneladas de cocaína que llegaban a bordo de buques contenedores, ha acabado por destapar un presunto caso de nepotismo por parte de la expresidenta de Puertos del Estado, la canaria Ornella Chacón. La exconsejera del Gobierno de Canarias habría pedido la mediación del líder del sindicato de los estibadores, Antolín Goya, para que supuestamente le ayudara a enchufar a un familiar.

El caso ha salido a la luz a raíz de unas conversaciones telefónicas recabadas durante la investigación de la macrooperación antidroga, en la que dos de los detenidos aseguran que un trabajador llamado Giovanni había accedido al puesto tras la insistencia de Goya y en ella comentan que ha entrado a trabajar por Ornella Chacón.

Los narcos utilizaban su control sobre el Centro Portuario de Empleo de Valencia (CPEV) –un organismo privado que controla todo el acceso laboral a la estiba– para infiltrar a colaboradores como estibadores, encargados de operar los cargamentos en los que venía la mercancía. La investigación policial y judicial sostiene que Chacón y Goya se sirvieron de las mismas personas –que maniobraban a su antojo para colocar a personal afín, que luego se encargaría de descargar los estupefacientes– para intentar enchufar a un sobrino de la expolítica canaria.

Tanto Chacón como Goya se desmarcaron ayer de tener nada que ver con esta operación y desmintieron haber mediado para colocar como estibador a un familiar de la expresidenta de Puertos del Estado. «Es una conversación sacada de contexto, no tengo ningún tipo de preocupación, pregunté por él igual que pregunto por otros muchos compañeros, pero no participo en ningún proceso de selección», asegura el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos. Goya sí reconoce que esta persona entró a trabajar como personal eventual, no como estibador, pero asegura desconocer si es familiar de la expolítica canaria y niega haber hablado con ella desde hace años.

Para comprender el poder que ejercen los centros de empleo portuario en la contratación y gestión del personal se debe entender primero que estos organismos prácticamente mantienen el monopolio de la organización de las plantillas portuarias. Goya lideró en 2017 las protestas contra la liberalización del sector de la estiba, controlado por un sindicato gremial que manejaba los puestos de trabajo. El conflicto provocó varias jornadas de huelga que paralizaron los puertos españoles y acabó con un acuerdo que sigue dejando a los centros portuarios de empleo mucho margen para la contratación del personal, su distribución y organización.

Precisamente, los narcos se valieron de este férreo control, en este caso del Centro Portuario de Empleo de Valencia, para meter a colaboradores como estibadores, facilitándoles los exámenes de acceso o incluso falsificándolos presuntamente, y también adaptando los cuadrantes de trabajo para que miembros del cártel trabajaran cuando llegaba un contenedor con cocaína. Los investigadores han puesto como ejemplo de este absoluto control de quién accedía y quién no a trabajar en esta instalación portuaria el presunto enchufe de un sobrino de la exconsejera socialista.

«Dejé la política en el año 2019, no tengo ningún cargo público ni orgánico, ni ninguna relación con Puertos del Estado», contesta Chacón. Pero es más, asegura que no tiene ningún familiar llamado Giovanni y que todos sus sobrinos son menores de edad. «Es un cuento chino que yo siete años después de marcharme tenga ese poder e influencia», resalta.

Ornella Chacón fue en 2018 la primera mujer en ponerse al frente del organismo que gestiona las infraestructuras portuarias del Estado, y también la persona que menos tiempo ha estado en el cargo: apenas nueve meses. En su momento alegó motivos personales para su marcha, un argumento que volvió a ratificar ayer. Su tiempo al frente del organismo coincidió con el primer año de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento, del que depende Puertos del Estado. Chacón desliza que es esto, el empecinamiento por manchar todo nombre que estuvo con Ábalos, lo que ha derivado en que el suyo aparezca en este caso. «Me pregunto si lo que persiguen es decir que el equipo de Ábalos estaba todo contaminado. Pueden inventarse lo que les apetezca», sostiene y niega que la conversación telefónica que la implica aparezca en el sumario del caso.

Sin embargo, tal y como ha publicado El Confidencial sobre la documentación del sumario de la operación Spider, el magistrado del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional creen que Chacón y Goya intentaron colocar de forma irregular en el puerto de Valencia a un familiar de la exconsejera del Gobierno de Canarias.