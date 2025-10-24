Qué pasa si estoy trabajando durante el cambio de hora: miles de trabajadores canarios serán perjudicados este fin de semana

En la madrugada del 25 al 26 de octubre, los relojes se atrasarán una hora, de modo que a las 2 de la mañana serán la 1 en Canarias, dando paso oficialmente al horario de invierno, que se mantendrá hasta marzo. Aunque todavía no está claro si este será el último cambio de hora, esa noche muchos profesionales, como enfermeros, trabajadores del ocio nocturno, personal de limpieza o periodistas, estarán cumpliendo con su jornada laboral.

Esto plantea una duda que cada año genera debate, si el turno se alarga una hora más, ¿se paga ese tiempo extra? ¿Debe recuperarse después? Ante esta situación, surgen muchos interrogantes sobre cómo afecta el cambio de hora a los trabajadores canarios.

Europa Press

El Estatuto de los Trabajadores no regula específicamente este caso, por lo que sería necesario recurrir a los convenios colectivos de cada sector profesional. No obstante, dicho Estatuto establece que las horas extra deben ser remuneradas o compensadas como tiempo de trabajo efectivo.

Esto es lo que ocurre en la noche del cambio de hora

Cientos de vigilantes de seguridad y de personal sanitario tendrán que cumplir una hora adicional en su jornada laboral. Estos trabajadores vivirán dos veces la misma hora. Un empleado que trabaje de 00:00 a 6:00 no hará seis, sino siete horas reales. Lo mismo ocurrirá con quienes cubran turnos de 23:00 a 7:00, que trabajarán nueve horas en lugar de ocho.

AGENCIA ATLAS

Esta hora adicional tiene consecuencias laborales y económicas, porque según el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, toda hora extra debe abonarse o compensarse con descanso equivalente dentro de los cuatro meses siguientes.

Sin embargo, en este documento se habla de horas adicionales a su jornada laboral. La ley no menciona específicamente el cambio horario, pero la jurisprudencia y los convenios colectivos lo interpretan como una hora efectiva de trabajo.

La hora extra no le sale gratis a las empresas

La empresa puede optar por pagar esa hora como extra o compensarla con descanso equivalente en otro momento. En sectores como seguridad privada, hostelería o sanidad, la mayoría de convenios sí recogen de forma explícita esta circunstancia.

Por ejemplo, en el ámbito sanitario público, los turnos de esa madrugada se ajustan para que el personal no supere su jornada ordinaria. En la seguridad privada, lo habitual es que la empresa abone la hora adicional o permita su recuperación posterior.

En el caso de los contratos temporales o por horas, la hora de más debe retribuirse siempre, ya que no habrá posibilidad de compensación futura.

Por todo esto, antes de que cambie la hora, consulta tu convenio colectivo y, en caso de duda, solicita al departamento de recursos humanos la aclaración sobre lo que te pasa con esa hora trabajada de más.