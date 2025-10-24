Una patera llega por sus propios medios con al menos 25 hombres magrebíes al norte de Lanzarote
No se descarta que la embarcación llegara con más ocupantes, ya que algunos se dispersaron al llegar a tierra a la zona de Punta del Burro, en el municipio de Haría
Santa Cruz de Tenerife
Una patera llegó este jueves por la noche a la costa del norte de Lanzarote por sus propios medios con al menos 25 hombres de origen magrebí a bordo, según ha informado este viernes a EFE el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tres personas fueron trasladados con algún tipo de dolencias de carácter leve al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, han detallado las mismas fuentes, que indican que no se descarta la patera llegara con más ocupantes.
Algunos de los migrantes se dispersaron una vez en tierra y aún no han sido localizados.
La embarcación alcanzó la costa de Haría en la zona de la Punta del Burro.
