Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento Marítimo intercepta un cayuco con 50 personas en aguas próximas a El Hierro

La embarcación fue localizada a 9,5 millas de la isla

Imagen de archivo del rescate de un cayuco

Imagen de archivo del rescate de un cayuco

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Maríritmo ha interceptado este viernes un cayuco que fue localizado navegando por sus propios medios a 9,5 millas del puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, y en el que viajarían más de 50 personas aproximandamente.

A través del aviso de un radar ECO SIVE, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Navia, que procedió a localizar a la embarcación y a acompañarla hasta puerto. Durante el trayecto, ya más próximos al puerto herreño, también intervino la LS Hades de Cruz Roja Española, según ha informado el organismo estatal a Europa Press.

Noticias relacionadas y más

El desembarco de las personas migrantes en la isla se ha producido en torno a las 14:29 horas de este viernes.

TEMAS

  1. Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
  2. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  3. Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
  4. La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, con posible incidencia en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  5. El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
  6. Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
  7. Una operación antidroga señala por enchufismo al líder de los estibadores
  8. El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar

Aena se cierra en banda y no eximirá a los aeropuertos de Canarias del 'tasazo'

Aena se cierra en banda y no eximirá a los aeropuertos de Canarias del 'tasazo'

El Estado niega al Supremo y se sacude su obligación con los menores asilados

El Estado niega al Supremo y se sacude su obligación con los menores asilados

Salvamento Marítimo intercepta un cayuco con 50 personas en aguas próximas a El Hierro

Salvamento Marítimo intercepta un cayuco con 50 personas en aguas próximas a El Hierro

Sanidad eleva a ocho los casos confirmados en el brote de sarampión en Tenerife y La Palma

Sanidad eleva a ocho los casos confirmados en el brote de sarampión en Tenerife y La Palma

Qué pasa si estoy trabajando durante el cambio de hora: miles de trabajadores canarios serán perjudicados este fin de semana

Qué pasa si estoy trabajando durante el cambio de hora: miles de trabajadores canarios serán perjudicados este fin de semana

Migraciones pide al Gobierno canario "lealtad institucional" en el traslado de los menores

Migraciones pide al Gobierno canario "lealtad institucional" en el traslado de los menores

El cardiólogo Aurelio Rojas alerta sobre los viajes en avión: así pueden evitar los trombos cuando vuelas a Canarias

El cardiólogo Aurelio Rojas alerta sobre los viajes en avión: así pueden evitar los trombos cuando vuelas a Canarias

Así es el pueblo canario que ha conseguido entrar en la lista de los mejores del mundo de la ONU

Así es el pueblo canario que ha conseguido entrar en la lista de los mejores del mundo de la ONU
Tracking Pixel Contents