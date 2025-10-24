Sira Rego contradice al Supremo y defiende que el Estado cumple con el auto de los menores con asilo

El nuevo ultimátum del Tribunal Supremo al Estado por la situación de los menores migrantes con solicitud de asilo en Canarias no ha estado exento de reacciones. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró que la Administración central sí está cumpliendo con el auto que el Alto Tribunal dictó hace siete meses —exactamente 213 días—, en el que se ordenaba al Gobierno hacerse cargo de más de un millar de niños con protección internacional. Desde entonces, menos de 200 menores han sido trasladados a la Península. Aun así, Rego defendió que no existe incumplimiento estatal y sostuvo que la sentencia "solo debe terminar de ejecutarse".

Una postura que no comparte el Tribunal Supremo. Mientras la ministra defendió que desde su departamento "desde el primer momento" se ha trabajado para "resolver y aplicar lo que la sentencia", los magistrados advirtieron este jueves de un "insuficiente ritmo de ejecución". Por ello, concedió al Estado un nuevo plazo improrrogable de 15 días para cumplir con lo dictado el pasado 25 de marzo, cuando ya se le había otorgado un primer plazo de diez días que, en la práctica, no ha llegado a cumplirse.

La lentitud con la que el Estado ha ejecutado las reubicaciones de menores desde que comenzaron el pasado 11 agosto se debe, según explicó Sira Rego, a que el proceso de acogida "no está siendo abrupto", sino que incluye entrevistas en profundidad para conocer las necesidades de cada niño, su recorrido migratorio y determinar el recurso más adecuado para su atención.

El hacinamiento

Sin embargo, este argumento no convence a Canarias. Desde la Comunidad Autónoma se ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de agilidad del Estado, especialmente en el actual contexto de contingencia migratoria que vive el Archipiélago. Mientras el Ejecutivo central traslada menores a cuentagotas, siguen llegando nuevos niños no acompañados a las costas canarias, lo que incrementa la presión sobre unos recursos de acogida ya saturados.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo ha reiterado su requerimiento al Gobierno central: el mandato debe cumplirse "en sus propios términos, adoptando las medidas necesarias con carácter de urgencia y con los apercibimientos ya señalados". Frente a esta advertencia, Sira Rego defendió que desde julio el Ejecutivo presentó un plan de acogida para los menores y que, "a pesar de las resistencias de algunas comunidades autónomas, los niños están llegando y siendo atendidos". El Supremo aclaró, además, que lo ordenado debe cumplirse "sin excusa ni reparo alguno" y que no puede suspenderse en ningún caso.