Urgencias a domicilio para evitar los colapsos de los hospitales canarios durante la gripe

Canarias potenciará sus urgencias a domicilio para evitar el colapso de los hospitales durante la temporada de la gripe. En concreto, la sanidad canaria reforzará su servicio de atención a domicilio desde Atención Primaria –que ya atiende a más de 11.700 pacientes crónicos en Tenerife y Gran Canaria– y ampliará los puestos de Hospital de Día a domicilio en los centros hospitalarios de Canarias.

Se trata de una de las apuestas del Archipiélago para evitar que este invierno los contagios lleven los servicios sanitarios al límite. Sin embargo, no es la única. Como explica la directora de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonia María Pérez, hospitales y centros de salud –junto a la dirección del SCS– también han consensuado actuaciones en recursos humanos –como el refuerzo del personal– y en la gestión de las urgencias para agilizar las respuestas a la población.

"Queremos enfocar nuestros esfuerzos en especial a la atención de pacientes crónicos y vulnerables", recalca la responsable de Programas Asistenciales, que explica que estas medidas están contempladas dentro del Plan 5C o de Atención al Paciente Crónico Complejo y el de Atención Urgente Demorable a pacientes vulnerables desde Atención Primaria. No en vano, son las personas mayores las que más riesgo tienen de enfermar gravemente cuando acuden a los servicios de Urgencias en temporadas de alta transmisión de virus respiratorios, como la gripe o el covid.

Cada nivel asistencial podrá aplicar sus propios planes de contingencia. En concreto, la Atención Primaria se enfocará en potenciar un servicio que funciona todo el año: las urgencias a domicilio. Estas unidades acuden a las viviendas de los pacientes con problemas crónicos a los que se brinda la posibilidad de acudir a sus viviendas para valorarlos en caso de urgencia. Actualmente, hay más de 11.700 pacientes atendidos en las islas de Gran Canaria y Tenerife. "La Atención Primaria estará muy pendiente para ver si puede tratar todas estas patologías a domicilio y evitar que acudan a los hospitales", sentencia Pérez.

Contratos y mejores circuitos asistenciales

En los hospitales las actuaciones se centrarán en tres vertientes: contratar, mejorar los circuitos asistenciales en urgencias y reforzar la atención a domicilio que realiza el Hospital de Día de cada centro. Así, por ejemplo, en el ámbito de la contratación, Pérez afirma que los hospitales podrán reforzar el personal de Urgencias durante los momentos de mayor tensión del sistema. Esto supondrá incrementar el apoyo a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. Pero si bien de las dos últimas categorías profesionales la contratación está asegurada, no ocurre lo mismo con los facultativos. "En este caso lo que haremos es reforzar las guardias en el servicio y en medicina interna", insiste Pérez.

Los planes de contingencia también contemplan la "agilización" del triaje en Urgencias y habilitar o ampliar salas de observación y de tránsito si fuera necesario en cada momento. "El objetivo es descongestionar las salas de observación, así como las zonas en las que se hacen pruebas para evitar que los pacientes estén juntos durante mucho tiempo", destaca. En lo que se refiere a la atención a domicilio, el hospital podrá ampliar de manera temporal la cartera de pacientes "si fuera necesario".

Sin embargo, como destaca Pérez, la vacunación continúa siendo el arma más eficaz que tiene Canarias para frenar los contagios de gripe. "Es imprescindible que los mayores de 60 años, los pacientes crónicos, las embarazadas, los niños entre seis meses y seis años estén protegidos", sentencia la directora de Programas Asistenciales, quien recuerda que esta temporada también se vacunará del covid a mayores de 70 años, personas con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos. Como adelanta la Consejería de Sanidad, el 95% de las personas vulnerables ya están vacunadas.

La gripe en Canarias

A día de hoy, los contagios por gripe se encuentran en una situación basal pre epidémica. Según el último informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas Leves (IRAs) en Atención Primaria de las Islas, en las Islas se registran 633,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta cifra es ligeramente superior a la que se registraba en la misma semana del año pasado. En total, se han registrado 14.308 diagnósticos de enfermedades respiratorias durante esta semana.