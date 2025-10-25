Domingo de playa en Canarias: esto dice la AEMET

El buen tiempo regresa con fuerza a Canarias este domingo, donde se espera una jornada dominada por los cielos despejados o con tan solo algunos intervalos nubosos sin importancia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia que el ambiente será estable, con temperaturas en ligero ascenso en buena parte del Archipiélago, especialmente en zonas de interior y cumbres, donde el calor podría sentirse con más intensidad.

Tras unos días de variabilidad, el escenario meteorológico se estabiliza justo a tiempo para el fin de semana, ofreciendo una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, la costa o las medianías. Aunque las temperaturas no alcanzarán valores extremos, el ambiente recordará al de los días veraniegos, con máximas que rondarán los 28 grados en puntos como Santa Cruz de Tenerife o La Gomera.

Los vientos serán flojos y variables, con predominio de las brisas, lo que reforzará la sensación de calma térmica. En las zonas altas de Tenerife, especialmente en las cumbres centrales, se espera un viento moderado del oeste que podría intensificarse por la tarde, lo que podría afectar a quienes realicen actividades en montaña o senderismo.

Los cielos nublados han predominado este mes de octubre en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Uno de los aspectos más destacados de esta previsión es el ascenso térmico en las zonas de interior. Las medianías y cumbres de islas como Gran Canaria, La Palma o El Hierro notarán una subida ligera —en algunos casos moderada— de las temperaturas. En las costas, sin embargo, los valores se mantendrán en la misma línea que en días anteriores, con un clima agradable y sin grandes sobresaltos.

La combinación de sol y temperaturas agradables promete un domingo perfecto para salir, pasear o disfrutar del mar, ya que el estado del agua también será favorable. Se prevé mar rizada o marejadilla, con una mar de fondo del noroeste de entre 1 y 2 metros, condiciones que no suponen riesgo para la navegación o el baño, aunque siempre conviene consultar los avisos locales.

Día perfecto para disfrutar del entorno natural

La previsión meteorológica deja claro que este domingo es una excelente oportunidad para explorar la naturaleza canaria, tanto en entornos de costa como de interior. Las temperaturas suaves en las zonas bajas y el calor más acusado en medianías hacen que tanto las playas como los senderos sean opciones recomendables. Las brisas suaves que predominarán en casi todas las islas permitirán una sensación térmica agradable durante todo el día.

Estado del tiempo de este domingo, 26 de octubre en Canarias / AEMET

Solo en las zonas altas de Tenerife, como se mencionó antes, podrían darse rachas de viento más intensas, sobre todo en la segunda mitad del día. Para quienes piensen recorrer esos espacios, es recomendable ir preparados con ropa adecuada y estar atentos a posibles cambios.

El tiempo, isla a isla