¿Cuántas horas de sol tendrá Canarias con el cambio al horario de invierno?

Con la llegada del horario de invierno en la madrugada del domingo 26 de octubre (a las 02.00 horas serán la 01.00 horas), las Islas Canarias experimentarán una ligera reducción en sus horas de luz diaria. Aun así, el archipiélago continúa siendo el territorio con más horas de sol de toda Europa, con una media de 4.800 horas de luz al año, según los datos recogidos por diferentes organismos meteorológicos.

A diferencia del resto del continente, donde el invierno implica días cortos y escasa luminosidad, en Canarias el cambio horario apenas afectará unas horas a la sensación de claridad.

Gracias a su posición geográfica privilegiada y la influencia del anticiclón de las Azores y los vientos alisios, los días siguen siendo largos y soleados, incluso en los meses más fríos.

Amaneceres más tardíos y atardeceres tempranos

Con el cambio de hora, el sol saldrá más tarde y se pondrá antes. Durante el mes de diciembre y las primeras semanas de enero, el amanecer en Canarias se producirá, aproximadamente, entre las 7:30 y las 7:55 horas, mientras que el atardecer llega entre las 18:00 y las 19:10 horas, dependiendo de la isla y la fecha.

El día más corto del año, coincidiendo con el solsticio de invierno, tendrá una duración aproximada de 10 horas y 20 minutos de luz natural. A pesar de esta reducción, la cantidad de horas de sol directo se mantiene elevada si se compara con otros lugares del continente.

Un clima ideal para actividades al aire libre

La abundancia de luz solar en Canarias, también durante el invierno, no solo favorece al sector turístico, sino que también tiene beneficios para la salud. Diversos estudios, recogidos por organismos como la Fundación Española del Corazón, señalan que la exposición moderada al sol ayuda a mantener niveles adecuados de vitamina D, mejora el estado de ánimo y puede reducir el riesgo de trastorno afectivo estacional, frecuente en zonas con menos luz durante el invierno.

Con más de 4.800 horas de luz anuales y días que rara vez bajan de las 10 horas de claridad, el archipiélago se mantiene como el destino europeo más luminoso y templado durante los meses invernales.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en los meses de invierno las temperaturas medias en el archipiélago oscilan entre 15 °C y 22 °C, con mínimas suaves y días mayormente despejados.

Diferencias entre el horario de verano y el de invierno

La principal diferencia entre ambos horarios está en la distribución de las horas de luz a lo largo del día. En verano, el sol puede salir sobre las 7:00 horas y ponerse hacia las 20:30, lo que ofrece más horas de claridad por la tarde. En invierno, sin embargo, la puesta de sol se adelanta a las 18:30 aproximadamente, reduciendo las horas de luz vespertinas.

Aun así, el contraste con otras regiones europeas sigue siendo notable. Mientras en países como Alemania, Francia o Reino Unido las jornadas invernales apenas alcanzan las 8 horas de luz, Canarias mantiene más de 10 horas de luminosidad diaria incluso en el día más corto del año.