Así sería la vida en Canarias si se elimina el cambio de hora como ha propuesto por Pedro Sánchez: ¿A qué hora amanecería y se pondría el sol?

Este domingo retrasaremos nuestros relojes: a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2, y en Canarias, a las 2 se convertirán en la 1. Esta cambio de hora que se hace dos veces al año tiene cansado a mucha gente, que no entiende por se sigue haciendo. Este cambio, conocido como horario de invierno, tiene como objetivo aprovechar mejor las horas de luz natural y reducir el consumo energético. Sin embargo, muchos cuestionan su efectividad en la actualidad, argumentando que los hábitos modernos y el uso constante de energía hacen que el impacto sea mínimo. Ahora, Pedro Sánchez ha llegado para acabar con esto, siguiendo una recomendación que aprobó el Parlamento Europeo en 2018.

Según el presidente del Gobierno, España defenderá en el Consejo Europeo la eliminación definitiva del cambio horario a partir de 2026, porque tanto nuestro país como el resto de los países de la Unión Europea deberían mantener un horario unificado durante todo el año, sin cambios. Esta medida transformaría por completo nuestra rutina diaria, ya que, dependiendo del horario elegido, ya sea el de verano o el de invierno, tendríamos que adaptar por completo nuestros hábitos. Por ejemplo, si se eligiera el horario de verano, en invierno no amanecería hasta las 9 o incluso las 10 de la mañana en algunas zonas de la península, como Galicia.

Por otro lado, si optáramos por el horario de invierno, los hosteleros se enfrentarían a un anochecer más temprano a partir de la primavera, lo que podría reducir significativamente sus ingresos. Además, sería necesario madrugar más para aprovechar mejor la luz solar durante la jornada laboral y evitar que anochezca demasiado pronto. Nunca llueve a gusto de todos, ni el reloj marca la hora que todos queremos, por eso, el debate ya está en la calle, y la propuesta de Pedro Sánchez tendrá que debatirse antes de aprobarse y decidir qué horario seguirán todos los Españoles.

La ciencia aboga porque no se cambie la hora

Diferentes estudios científicos respaldan que el cambio de hora no se produzca, y que los relojes mantengan un horario fijo durante todo el año, ya sea el de verano (UTC + 2, en la península; UTC + 1 en Canarias) o el de invierno (UTC + 1, en la península; UTC + 0 en Canarias). Entre las consecuencias de modificar dos veces al año nuestros relojes se encuentran: dormir peor, rendir menos y alterar el reloj biológico dos veces al año. Cada vez más investigaciones confirman que el cambio de hora tiene más perjuicios que beneficios.

Centros especializados como la Clínica Mayo, el Stanford Medicine o The BMJ señalan que adelantar y atrasar los relojes cada seis meses altera los ritmos circadianos, afecta al sueño, eleva el riesgo de accidentes y puede tener consecuencias metabólicas. El cambio de hora, introducido originalmente para ahorrar energía, ya no cumple su función: los estudios más recientes demuestran que ese supuesto ahorro es mínimo y no compensa los efectos negativos sobre la salud y el rendimiento laboral.

La mayoría de los expertos coincide en que mantener un horario estable podría prevenir cientos de miles de casos de obesidad o ictus al año.

España siempre ha tenido mal la hora

La Península Ibérica vive desde 1940 con el horario de Europa Central (UTC+1), adelantado una hora respecto a su posición natural. Por geografía, nuestro país debería tener la misma hora que Portugal, Reino Unido o Canarias en invierno (UTC+0), ya que el meridiano de Greenwich atraviesa nuestro territorio. Esto implica que, cuando en Madrid el reloj marca las 9:00 h, el sol está realmente en la posición de las 8:00 h solares.

Volver a la hora solar natural supondría amaneceres y anocheceres una hora antes, mejor sincronizados con el ritmo biológico. Los biólogos coinciden en que este sería el escenario más saludable, mientras que mantener el horario actual favorece el ocio por la tarde, pero provoca un desfase permanente con el sol. Por eso, en caso de escoger un horario, deberíamos escoger entre tener nuestro horario correspondiente geográficamente, el que siempre hemos tenido en invierno o decantarnos por el de verano.

Por qué la UE y España quieren eliminar el cambio de hora

El Parlamento Europeo votó en 2019 a favor de acabar con los cambios estacionales y permitir que cada Estado miembro elija su hora fija. Sin embargo, el proceso se estancó por falta de consenso entre países. Pedro Sánchez ha retomado ahora el debate, asegurando que "la ciencia y los ciudadanos están de acuerdo, el cambio horario ya no tiene sentido". España defenderá en el Consejo Europeo de 2026 el cumplimiento de aquella votación y la fijación de un horario permanente.

Si España adopta el horario estándar, en Madrid el sol saldría en invierno a las 7:45 h y se pondría a las 17:30 h, mientras que en verano amanecería a las 6:00 h y anochecería cerca de las 21:30 h. Si se mantiene el horario de verano, los amaneceres invernales se retrasarían hasta las 8:45 h, con atardeceres hacia las 18:30 h. En Canarias, esa diferencia sería todavía más evidente.

El caso particular de Canarias

El archipiélago canario sí vive según su hora solar natural cuando es invierno(UTC+0). Sin embargo, cada marzo adelanta el reloj a UTC+1 para alinearse con la Península durante el verano, volviendo a ese desfase con la Tierra. Si Canarias mantuviera siempre el horario de invierno, el amanecer en julio sería alrededor de las 6:10 h y el atardecer cerca de las 20:00 h, lo que reforzaría la luz matinal y mejoraría el descanso.

Si, por el contrario, mantuviera de forma permanente el horario de verano (UTC+1), el sol saldría en enero hacia las 8:50 h y se pondría sobre las 19:15 h. Aunque habría más luz por la tarde, el amanecer tardío afectaría al sueño, al rendimiento y al estado de ánimo de los trabajadores y escolares.

El cambio horario tiene consecuencias económicas y sociales

El horario de verano beneficia parcialmente al turismo y la hostelería, al ofrecer más horas de luz por la tarde, pero los estudios coinciden en que el impacto energético y económico global es escaso. La Comisión Europea reconoce que el ahorro energético ya no justifica el cambio de hora, mientras que los costes para la salud, la productividad y la coordinación entre países aumentan.

En la práctica, los países del sur de Europa, con muchas horas de luz, apenas obtienen ventajas, y los sectores más sensibles, como la educación, la agricultura o el transporte, sufren desajustes por los amaneceres tardíos y los cambios de sueño.

Los expertos coinciden: mantener una hora fija, alineada con el sol, mejora la salud y el descanso, mientras que prolongar artificialmente los días por la tarde solo crea un espejismo de bienestar. "La política útil es la que escucha a los ciudadanos y a la ciencia", recalca Pedro Sánchez, quien quiere acabar con el cambio de hora para siempre.