Tenerife apuesta por triplicar el uso de la guagua para desatascar las carreteras

Triplicar el número de desplazamientos que realizan los tinerfeños en transporte público –principalmente en la guagua– para que pasen del 7% actual a un 20%. Es uno de los principales objetivos del Cabildo de Tenerife para desatascar las carreteras de la Isla.

Lo subrayó este viernes 24 de octubre la consejera insular Eulalia García en el II Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad, organizado por Prensa Ibérica, editora de los periódicos EL DÍA y La Provincia, celebrado en el Hotel Iberostar Mencey de la capital tinerfeña y moderado por Moisés Álvarez, redactor jefe del periódico tinerfeño.

Eulalia García centró su ponencia en el Plan de Movilidad Sostenible (Pimsit), la hoja de ruta que contempla las 91 actuaciones con vistas a 2035-2045 para acabar con las retenciones en las vías de la Isla y que tiene como uno de sus pilares el fomento del transporte colectivo. «Es insostenible el nivel de motorización de Tenerife y el hecho de que la media de ocupación del vehículo particular sea solo de 1,3 personas», remarcó la consejera y vicepresidenta cuarta del Gobierno insular.

«Tenemos que actuar y, además, con la mayor celeridad posible», aseguró la responsable del área de Movilidad, quien puso sobre la mesa datos que «demuestran que no va a bastar con más infraestructuras viarias».

Así, recordó que la mitad de los 3,2 millones de desplazamientos que se producen en un día laborable tipo en la Isla son de solo siete kilómetros, mientras el 80% no superan los 10 kilómetros. El problema, además, no lo generan los turistas, matizó: el 93% de esos desplazamientos son realizados por residentes.

Un momento del debate moderado por Moisés Álvarez, redactor jefe de EL DÍA. / Arturo Jiménez / t

De ahí que además de la construcción de carreteras y de la ampliación de las existentes, Eulalia García citara otras actuaciones previstas por el Plan de Movilidad sin las cuales no se podrá acabar con los atascos.

Enumeró sobre todo, además del transporte público, los aparcamientos disuasorios, el escalonamiento de la entrada de los alumnos a la Universidad de La Laguna –una medida extensible a otros sectores educativos y productivos–, mejoras en la distribución del transporte de mercancías y el uso de tecnología para agilizar los flujos de tráfico.

La consejera informó de que el Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife, elaborado por la consultora Tema Ingeniería bajo la supervisión del Cabildo, permanecerá abierto a las sugerencias de administraciones, empresas, colectivos y ciudadanos hasta el 15 de diciembre.

Una vez concluya la fase de información pública, se introduzcan las mejoras que se consideren viables e idóneas y reciba la aprobación definitiva, se convertirá en un documento que «habrá que cumplir, pues es vinculante».

Este Pimsit sustituye a un borrador anterior e incorpora el tren del Sur pero deja fuera el del Norte. La razón, según Eulalia García, es que para la redacción del documento se ha tenido en cuenta el estado de desarrollo de los proyectos en virtud del horizonte de las actuaciones –en un primer escenario a 2035 y en un segundo escenario a 2045–, de tal manera que la red ferroviaria sureña «va mucho más avanzada que la norteña». «Esto no quiere decir, ni mucho menos, que vayamos a renunciar al tren del Norte. Solo significa que priorizamos el del Sur porque su redacción está más desarrollada».

Un momento del II Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad celebrado en el Hotel Mencey. / Arturo Jiménez / t

Con un coste de 2.333 millones de euros, el programa para acabar con las colas en la Isla elige, de todas las opciones posibles de actuaciones para el futuro a corto y medio plazo en Tenerife, un modelo basado, además de en el tren del Sur, en la mejora de los medios de transporte ya implantados –las guaguas y el tranvía–, una fuerte inversión en la ampliación de las carreteras –de 1.898 millones de euros– y la construcción de aparcamientos disuasorios para retirar vehículos particulares de las vías, principalmente aquellos que van con una sola persona.

«Los trenes de Canarias están más cerca que nunca» «Los trenes de Canarias están más cerca que nunca y los veremos antes de lo que imaginamos». Este fue el pronóstico ofrecido ayer durante el II Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad de Prensa Ibérica por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en relación a unos proyectos vitales para mejorar el transporte en las dos islas capitalinas. «Algunos piensan que es un sueño lejano pero este año se ha dado el paso más importante: la primera vez que el Ministerio de Transporte firma un protocolo que compromete al Gobierno de España con la red ferroviaria de Tenerife y Gran Canaria», subrayó. Pablo Rodríguez recordó, además, que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que acaba de aprobarse en el Congreso de los Diputados, «incluye una disposición para la financiación de los trenes de Canarias». El consejero de Obras Públicas dejó claro ayer en el Hotel Mencey que el Ejecutivo regional, a través del tercer Convenio de Carreteras con el Estado, ha invertido 500 millones de euros en la mejora de las infraestructuras viarias de Tenerife. «Son proyectos muy caros y lentos, porque hay que conciliarlos con la protección del medio natural y las normas en España son muy garantistas, pero el esfuerzo es muy importante», dijo, para recordar que quedan más actuaciones pendientes, algunas de las cuales se incluirán en el cuarto convenio. Pablo Rodríguez destacó entre los proyectos que se están desarrollando en este momento el túnel de Erjos, que forma parte de la carretera del Anillo Insular que unirá Santiago del Teide y El Tanque; es decir, el sur y el norte por el oeste de la Isla. «En este momento se está construyendo el túnel bitubo mayor de España». También nombró los «esfuerzos» del Gobierno canario para unificar todo el transporte público del Archipiélago en un solo bono, con el que los canarios ya pueden disfrutar de la gratuidad de las diferentes líneas.

En cuanto a las infraestructuras, el nuevo Pimsit aboga por desplegar los terceros carriles en las autopistas del Norte y el Sur, cerrar de forma definitiva el Anillo Insular, construir vías alternativas –variante de la TF-5 en La Laguna, túnel de la Mesa Mota entre La Laguna y Tegueste, vía exterior o circunvalación oeste–, soterrar parte de la autopista del Sur a su paso por Adeje e implementar en los terceros carriles sendas específicas para guaguas y otros transportes colectivos –conocidos técnicamente como carriles bus-vao– con la tecnología punta necesaria para maximizar su rendimiento.

Precisamente la reducción del excesivo uso del coche particular, en una isla con casi un vehículo por habitante (821.542 por 960.000 habitantes), fue la prioridad que expusieron otros dos participantes en el II Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad de Prensa Ibérica para mejorar el tráfico en Tenerife: la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de La Laguna (ULL), Marta Domínguez, y el secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), José Ángel Hernández.

«Hay que disuadir a la ciudadanía del uso del vehículo particular, empezando por mí, como medida más urgente», remarcó Marta Domínguez, que añadió: «Una mayoría no lo comparte y es vital que esto se evite si se quiere resolver el problema».

En esta línea, José Ángel Hernández aportó que «hay que tratar de incorporar la mayor cantidad de usuarios posibles a las guaguas, el tranvía y los trenes –cuando se hagan–, pues es vital la colectivización del transporte, sin que esto suponga un ataque al vehículo particular».

En un debate en el que de los intervinientes solo José Ángel Hernández reconoció que usaba con frecuencia la guagua, se aportaron otras propuestas en sectores como los que el secretario general de la FET definió como «movilidad invisible».

Por ejemplo, citó las 1.400 guaguas privadas que operan en Tenerife y que llevan cada año a cuatro millones de turistas, apuntando que «sería ideal involucrar en el transporte colectivo a muchos centros educativos privados».

Hernández también incorporó a este epígrafe el movimiento de mercancías. «Tenerife carece de una red de paradas para un sector que crece cada año empujado sobre todo por el alza del comercio online», explicó, para plantear que «los carriles específicos para guaguas también deberían incorporar a los vehículos de mercancías, de tal forma que fueran carriles bus-vao-carga».

A esta idea, la consejera de Movilidad de Cabildo recordó que el Pimsit también incorpora medidas para el desplazamiento de las mercancías y que, en cualquier caso, está abierto «a cualquier propuesta que mejora la movilidad de la Isla».

La vicerrectora de la Universidad lagunera escogió otro apartado que afecta sobremanera al centro educativo superior: los aparcamientos. «Uno de los grandes problemas que tenemos en la Universidad y que también afecta a toda la Isla son las plazas de aparcamiento», detalló, para recordar que un compañero le comentó que en su facultad hay 300 plazas para una demanda de más de 2.000 vehículos. «Se ha hablado mucho sobre los aparcamientos en la cátedra de Economía y Movilidad que tenemos en el centro y es un gran desafío que hay que afrontar», concluyó Marta Domínguez.