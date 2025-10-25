Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Isabel Durán

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
  2. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  3. Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
  4. La Aemet prevé lluvias este viernes en Canarias, con posible incidencia en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  5. El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
  6. Una operación antidroga señala por enchufismo al líder de los estibadores
  7. Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
  8. El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar

Las Palmas sigue en racha: la Bonoloto deja un segundo premio

Las Palmas sigue en racha: la Bonoloto deja un segundo premio

La inflación paraliza 477 millones y 837 obras públicas en cinco años

La inflación paraliza 477 millones y 837 obras públicas en cinco años

¿Cuántas horas de sol tendrá Canarias con el cambio al horario de invierno?

¿Cuántas horas de sol tendrá Canarias con el cambio al horario de invierno?

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Así sería la vida en Canarias si se elimina el cambio de hora como ha propuesto por Pedro Sánchez: ¿A qué hora amanecería y se pondría el sol?

Así sería la vida en Canarias si se elimina el cambio de hora como ha propuesto por Pedro Sánchez: ¿A qué hora amanecería y se pondría el sol?

Tenerife apuesta por triplicar el uso de la guagua para desatascar las carreteras

Tenerife apuesta por triplicar el uso de la guagua para desatascar las carreteras

Baltasar Garzón: "Parece que lo que dice la UCO es palabra de Dios, y no lo es"

Baltasar Garzón: "Parece que lo que dice la UCO es palabra de Dios, y no lo es"

Sira Rego contradice al Supremo y el Gobierno carga contra Canarias, a la que pide "lealtad institucional"

Sira Rego contradice al Supremo y el Gobierno carga contra Canarias, a la que pide "lealtad institucional"
Tracking Pixel Contents