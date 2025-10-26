Abascal responsabiliza a Clavijo de la "inseguridad y violaciones" en Canarias a través de la migración

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de ser "el responsable de la inseguridad, de las violaciones, del crecimiento de los precios de la vivienda, del colapso de los servicios sociales y de los servicios sanitarios" que afectan a la población canaria en las islas a consecuencia de la situación migratoria que padece en la actualidad en el archipiélago.

"El señor Clavijo es responsable de la inseguridad, es responsable de las violaciones, el señor Clavijo es responsable del encarecimiento de la vivienda, es responsable del colapso de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, y por lo tanto, el señor Clavijo, tiene que insultar y hablar muy alto y poner etiquetas para eludir su responsabilidad", ha señalado el presidente de la formación en declaraciones a los periodistas tras haber sido preguntado por la reacción del dirigente regional ante sus críticas al trabajo de Open Arms.

En definitiva, Abascal ha acusado al presidente canario, Fernando Clavijo, al presidente estatal, Pedro Sánchez y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de ser "responsables" de la actual política migratoria. "Se tiran los trastos a la cabeza, incomprensiblemente, pero lo que sí puedo decir es que el único que no es responsable de la política migratoria soy yo. Todos ellos son responsables", ha señalado el líder de la formación.

El pasado 28 de agosto, y con motivo de las críticas de Santiago Abascal a la ONG de Open Arms --a cuyo buque se refirió como "barco de negreros"-- el presidente canario tildó de "auténtico fascista" al presidente de Vox, que había pedido "confiscar" y "hundir" el barco de la organización tras atracar en Tenerife.

Entonces, y durante una visita al barco de la ONG, comentó que cuando alguien ocupa un puesto de responsabilidad y "desgraciadamente lo tiene", debe ser más "prudente" con ese tipo de declaraciones.

DEFIENDE MEDIDAS A LA "INVERSA"

De este modo, el presidente de Vox ha cuestionado la política de distribución de menores migrantes por el Estado, sobre la que ha dicho que así "no se acaba el problema, sino que de este modo van a venir más". De este modo, ha defendido, el día que se tome una medida "inversa", que se diga "que un barco es parado y es devuelto a sus costas, el día que se diga que no se llega a España, el día que el mensaje sea distinto, dejarán de venir".

En ese sentido, la solución de la formación en este aspecto no pasaría por la distribución de estos migrantes por el territorio español: "Lo que hay que hacer es que no estén vagando por las calles sin nada que hacer, y estando ilegalmente en nuestro suelo", ha advertido Abascal.

"Si por mí fuera, ni se reparten por ningún sitio, sino que se haría todo por devolverlos", ha sentenciado. Así, mientras tanto se pueda tomar esa decisión en la política migratoria española, lo que tendrían que hacer "los políticos, si fueran serios, es que (los menores) no salgan de los centros en los que están acogidos".

"Estamos aquí porque solo Vox se opone a la invasión migratoria, vengan por tierra, mar o aire", ha señalado Abascal ante los periodistas, que ha matizado que se oponen a esa "invasión", "la financie quien la financie".

"Cuando Vox gobierne mandaremos un mensaje muy claro a los traficantes de personas y violadores de fronteras. El efecto llamada se terminará. Nuestro mensaje será nítido. Repatriación para todos los ilegales, deportación para todos los legales que cometan delitos, y remigración para los que han venido a España, aunque estén legales, para vivir de las ayudas sociales que necesitan los españoles", cada vez "más necesitados", ha dicho.

VISITA DE ABASCAL A CANARIAS

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este domingo el puerto de los Mármoles, de Lanzarote, en su visita a Canarias, coincidiendo con la situación migratoria que afecta al archipiélago. El líder de la formación, que atenderá a los medios sobre las 12:00 horas, se topará con el fundador de Open Arms, Óscar Camps, también en la isla por la despedida de una campaña de la ONG en Canarias.

Más tarde, se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil.

La última visita del líder de la formación en Lanzarote se produjo en diciembre de 2020, cuando participó en una concentración convocada por su partido en la isla frente "a la invasión migratoria". También visitó Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, para conocer "de primera mano las preocupaciones" locales "ante las avalanchas de ilegales que han asaltado nuestras costas y ponen en riesgo el modo de vida de los canarios".