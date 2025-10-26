Chubascos para comenzar la semana en Canarias: esto dice la AEMET

Este lunes 26 de octubre el cielo de Canarias se vestirá de nubes pasajeras, con momentos de claridad y otros de nubosidad más densa, en una jornada en la que el calor otoñal ganará algo de protagonismo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa una mezcla de intervalos nubosos y claros, con posibilidad de que alguna llovizna ligera y aislada sorprenda en determinados puntos del Archipiélago. Pero el dato más destacable será el ligero ascenso de temperaturas, sobre todo en zonas de medianías y en las cumbres, donde el termómetro podría marcar valores inusuales para esta época del año.

En Santa Cruz de Tenerife se espera que el mercurio alcance los 27 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria no se quedará atrás, con 26 grados de máxima. Las mínimas no bajarán de los 22 grados en ambas capitales, lo que reforzará la sensación de calor contenido durante todo el día. No se trata de una ola de calor, pero sí de un repunte térmico significativo, especialmente en el interior de las islas.

En cuanto al viento, predominará la suavidad, con brisas costeras y vientos flojos de dirección variable, aunque en ciertos puntos del interior y en zonas altas se dejarán sentir rachas moderadas desde el este o el oeste. En las cumbres, el viento del oeste podrá intensificarse durante la tarde, sin llegar a ser molesto, pero sí notable. Si tienes pensado subir a zonas altas o realizar actividades al aire libre, mejor consultar las rachas previstas para evitar sorpresas.

El mar no presentará grandes sobresaltos. Las aguas que rodean las islas permanecerán en calma relativa, con mar rizada a marejadilla y oleaje suave gracias a un viento marítimo de fuerza entre 1 y 3. Eso sí, la AEMET advierte de la presencia de mar de fondo del norte con olas que podrían alcanzar hasta 2 metros, especialmente en las costas abiertas de esa orientación. Precaución si vas a practicar deportes acuáticos o pasear por zonas costeras expuestas.

El pronóstico insular detalla con precisión qué esperar en cada isla. En Lanzarote y Fuerteventura, el cielo estará parcialmente cubierto durante buena parte del día, sin señales de lluvia. Las temperaturas seguirán suaves o con un ligero ascenso y el viento será prácticamente imperceptible. Perfecto para quienes quieran disfrutar de la jornada al aire libre sin sobresaltos.

En Gran Canaria, se prevén nubes medias y altas durante todo el día, con momentos de desarrollo nuboso por la tarde en el interior y en la vertiente este. Las temperaturas en las costas se mantendrán estables, pero en zonas altas se espera una subida ligera, más acentuada en las mínimas. Las brisas seguirán dominando el ambiente en la costa, mientras que en las cumbres, el viento del oeste podría intensificarse por la tarde. Una jornada de contrastes, donde la sensación térmica puede cambiar mucho entre la playa y la montaña.

La isla de Tenerife podría ser una de las más dinámicas en cuanto al cielo. Se espera nubosidad más persistente en el este y el sur, donde no se descarta que alguna lluvia débil y ocasional aparezca por la tarde. Las temperaturas seguirán estables en la costa, pero subirán en altura. Atención a las cumbres centrales, donde el viento del oeste podría soplar con fuerza en algunos momentos de la tarde, con rachas localmente muy fuertes.

En La Gomera, se repetirá el patrón: intervalos nubosos por la mañana y más nubosidad de evolución por la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente en las zonas elevadas, y el viento del oeste se hará notar, especialmente en las cumbres. En la costa este, la calma será la tónica gracias a las brisas suaves. San Sebastián de La Gomera podría alcanzar los 28 grados, uno de los registros más altos del día.

La Palma amanecerá con cielos parcialmente cubiertos, sobre todo en su vertiente oeste, donde no se descarta alguna llovizna aislada. Las temperaturas seguirán en línea con el resto del archipiélago, estables en la costa y algo más altas en el interior. El viento soplará del suroeste, flojo a moderado, y en las cumbres del oeste se intensificará ligeramente.

En El Hierro, se prevé un cielo cambiante, con nubosidad que podría evolucionar en las horas centrales del día. Las temperaturas, sin grandes cambios en la costa, tenderán a subir en el interior. Atención a los vientos en las zonas altas: a partir del mediodía, podrían alcanzar rachas moderadas o fuertes. La mínima más baja del día se espera en Valverde, con 19 grados, y la máxima podría alcanzar los 25.

Así arranca la semana en el Archipiélago: con un ambiente templado, cielos en movimiento y ese clima inconfundible de otoño canario, donde las estaciones parecen entrelazarse. Aunque las lluvias serán más una posibilidad que una certeza, no está de más llevar algo de abrigo ligero o un paraguas por si acaso, especialmente en zonas de montaña o al final de la tarde. La combinación de nubes pasajeras, temperaturas suaves y brisas costeras hará del lunes un buen día para salir, pero sin perder de vista el cielo.