La Inteligencia Artificial pasa de largo por las empresas canarias

La Inteligencia Artificial (IA) está pasando aún de puntillas por las empresas canarias. El porcentaje de negocios que utiliza esta tecnología para mejorar su rendimiento o actividad es todavía testimonial en las Islas y el tejido productivo del Archipiélago está además a la cola de toda España en la implementación de este tipo de herramientas digitales. Canarias empieza, por tanto, la carrera de fondo de la IA en el farolillo rojo. Apenas un 6% de las empresas las utiliza, lo que significa que solo 8.543 de las 145.398 que se mantienen activas en la región ha recurrido a ella. Un porcentaje que no es solo la mitad que la media española –que alcanza el 11,3%– sino que está más alejado aún del de aquellas comunidades que se sitúan como avanzadilla, Madrid y Cataluña, donde ya la utilizan el 17,8% y el 15,3% de sus sociedades.

Y su escasa penetración en el tejido productivo de las Islas es preocupante, ya que se trata de una tecnología que no solo reduce costes, sino que supone toda una herramienta de transformación empresarial. Además, aquellas que no se suban al carro perderán competitividad. Así lo apunta el informe La inteligencia artificial en España: formación y empresas nativas, elaborado por la Fundación Cotec y el Ivie. El análisis también sentencia que la alta dependencia de la economía de las Islas del sector servicios –por lo general, menos expuesto a la penetración de la IA– está jugando en contra de la implantación de aplicaciones que ayuden a mejorar la actividad y la rentabilidad de las empresas. Un 35,6% del valor añadido bruto (VAB) del Archipiélago tiene muy poca exposición a la IA. No es el porcentaje más grande del país –por delante están Baleares con hasta un 40,6% y La Rioja, con un 39,5%– pero que sí sitúa a Canarias en el podio de las comunidades en las que su economía tiene una menor probabilidad de desarrollarla. ¿Por qué? Porque actividades como la hostelería, la restauración, el comercio o los servicios personales están entre las que tienen más dificultades para incorporar más fácilmente IA en sus procesos. Y estas son, precisamente, las actividades que sustentan en mayor medida la economía del Archipiélago.

Sin embargo, la aplicación que puede tener el uso de esta tecnología en el sector servicios es muy importante. Predicción de la demanda hotelera, chatbots multilingües para atender a los clientes, recomendaciones personalizadas para la realización de actividades o la optimización energética en los alojamientos, son solo algunos de los aspectos que se podrían desarrollar. Por lo que, a pesar del retraso, el turismo ofrece a Canarias una oportunidad única para aplicar la inteligencia artificial, ganar competitividad y convertir al destino en un laboratorio para la innovación en este aspecto y adelantarse a los competidores.

A pesar de esto, Canarias cuenta con otros aspectos que, de nuevo, vuelven a dificultar que la IA termine desarrollándose en las empresas de la región. Tal y como explica el estudio, la gran capacidad de inversión y los recursos necesarios para implementar la IA en la actividad del tejido productivo muchas veces solo está al alcance de las grandes empresas. Por lo que su aplicación sigue, por ahora, siendo un lujo solo para las grandes compañías. Canarias, donde más del 95% de sus sociedades son pequeñas empresas, tiene otra desventaja añadida para poder subirse al carro de esta nueva tecnología, debido a la falta de conocimientos, los costes elevados y la incertidumbre legal.

Si las empresas canarias no se han sumado mayoritariamente a la IA, menos son las sociedades nativas, es decir, aquellas que han nacido con el objeto de desarrollar alguna dimensión de esta tecnología. El informe también señala que el Archipiélago está igualmente entre las regiones donde menos han penetrado. Apenas un 0,2% del tejido empresarial de las Islas se dedica a impulsar este tipo de herramientas de forma directa. Lo que supone una diferencia de más de cinco veces con la comunidad donde representan un mayor porcentaje.

El estudio igualmente refleja el limitado peso de Canarias en la formación en inteligencia artificial. La IA no se enseña, lo que complica tener personal formado. En el Archipiélago apenas hay seis titulaciones universitarias relacionadas con esta actividad, en la que están matriculadas 194 personas, lo que supone el 0,7% del total nacional y todavía no ha generado ningún egresado. Regiones como Cataluña o Madrid concentran más del 60% de la oferta formativa, reforzando su liderazgo tecnológico.