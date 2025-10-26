El mapa de la Agencia Tributaria con los municipios más ricos y más pobres de Canarias: existe una diferencia de renta media de 35.000 euros

En Canarias hay una clara disparidad entre los ciudadanos de los pueblos y ciudades con mayor y menor renta media de la comunidad autónoma. Esto se refleja claramente en el informe "Posicionamiento de los municipios mayores de 1.000 habitantes por renta bruta media correspondiente al ejercicio 2023", publicado por la Agencia Tributaria. Según este estudio de Hacienda, las diferencias económicas entre los territorios más ricos y los más pobres son significativas, y los habitantes de las islas notan estas desigualdades socioeconómicas.

Los datos de la Agencia Tributaria revelan que en Canarias se han presentado un total de 568.670 declaraciones de la Renta, por los 613.611 contribuyentes obligados a realizar este trámite. Los datos del informe publicado ayer, corresponden a 2023, y dejan una radiografía muy clara de la situación económica de las islas, según el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) registrado.

Municipios con más renta de toda España / Agencia Tributaria - Hacienda

Las diferencias entre municipios son notables, porque mientras algunos superan por bastante la media regional, otros se sitúan muy por debajo, dejando a sus habitantes en una situación muy vulnerable.

Las declaraciones de los canarios son muy claras

Los datos utilizados por Hacienda para elaborar este informe provienen de las declaraciones de la renta presentadas por los contribuyentes en 2023, referentes al ejercicio fiscal 2022. La Agencia Tributaria recopila la información de municipios con más de 1.000 habitantes, lo que permite comparar la renta bruta media y la renta disponible media en cada localidad.

La renta bruta media incluye todos los ingresos anuales percibidos por los declarantes antes de quitar los impuestos, mientras que la renta media disponible ya quita todo lo que un ciudadano paga a la administración central y autonómica.

Esta metodología permite hacer un mapa económico detallado de cada comunidad autónoma y de cada municipio mostrando cómo se reparten los ingresos entre sus habitantes.

Hacienda muestra diferencias entre municipios

El análisis de los datos de la Agencia Tributaria muestra una comunidad que toma dos caminos. Por un lado, municipios como Santa Brígida, en Gran Canaria, o El Rosario, en Tenerife, lideran la clasificación con rentas brutas medias que superan con claridad la media autonómica. En el caso de Santa Brígida, la renta bruta media se sitúa por encima de los 53.000 euros, un dato muy superior al conjunto regional. Esta localidad ocupa el puesto 19 en el ranking nacional. Por su parte, los habitantes de la localidad tinerfeña tienen una renta bruta media de 37.352 euros. Ambos pueblos no superan los 10.000 habitantes, y se consolidan como lugares donde viven grandes fortunas, empresarios y personas con gran poder adquisitivo.

En el lado contrario, municipios como Telde, Ingenio o La Laguna reflejan rentas más bajas. Estas diferencias son importantes ya no solo por lo que puedan hacer con su dinero, también porque refleja el acceso a servicios, vivienda y empleo.

En comparación con otras comunidades autónomas, Canarias tiene rentas más bajas, pero las diferencias internas son significativas y dibujan un mapa desigual en las islas.

Gran Canaria presenta una clara diferencia

La renta media bruta de la comunidad es de 28.554 euros, mientras que la disponible es de 23.506. Gran Canaria es el reflejo de los grandes contrastes la comunidad. Mientras que Santa Brígida casi dobla la media, otros municipios de la isla como La Aldea de San Nicolás, Tejeda o Santa Lucía de Tirajana no superan los 20.000 euros de renta media disponible.

Los tres municipios con más renta media real son:

Santa Brígida: 53.007 € RBM – 40.773 € RMD Teguise: 32.493 € RBM – 26.159 € RMD Las Palmas de Gran Canaria: 31.862 € RBM – 25.764 € RMD

Esta diferencia se explica por varios factores. Santa Brígida, tiene un perfil de residentes de clase media-alta, que concentra profesionales con mayores niveles de formación. En cambio, en municipios como Telde e Ingenio predomina un tejido económico ligado a servicios básicos, comercio y empleos con menor retribución, lo que repercute directamente en la renta declarada.

Los tres municipios con menos renta media disponible son:

La Aldea de San Nicolás: 20.658 € RBM – 17.843 € RMD Tejeda: 21.753 € RBM – 18.859 € RMD Valleseco: 23.002 € RBM – 19.758 € RMD

En resumen, Gran Canaria concentra tanto el municipio más rico como algunos de los que reflejan rentas más ajustadas, un claro ejemplo de la desigualdad económica insular.

En Tenerife se concentran los municipios con más renta

En Tenerife la situación es distinta, porque El Rosario aparece como el segundo municipio de la comunidad con más renta, y Santa Cruz de Tenerife, Tegueste, Candelaria, El Sauzal, Taroconte y Breña Baja completan los 10 primeros puestos de la clasificación regional. Estos municipios tienen la mejor renta bruta media de Canarias.

Los tres municipios con más renta media real son:

El Rosario: 37.352 € RBM – 29.423 € RMD Santa Cruz de Tenerife: 31.004 € RBM – 25.140 € RMD Tegueste: 30.557 € RBM – 24.880 € RMD

La provincia tiene 20 municipios que no superan los 20.000 euros de renta disponible. En esta larga lista se encuentran territorios como Icod de los Vinos, Tazacorte o Vallehermoso muestran rentas por debajo de la media autonómica.

Los tres municipios con menos renta media disponible son:

Garafía :18.646 € RBM – 17.353 € RMD

:18.646 € RBM – 17.353 € RMD Barlovento: 19.972 € RBM – 18.380 € RMD

19.972 € RBM – 18.380 € RMD Puntagorda: 20.136 € RBM – 18.563 € RMD

Estas diferencias se deben a la combinación de una mayor población, diversidad económica y un peso relevante de sectores que no siempre aseguran altos niveles salariales.

Tenerife refleja un modelo similar al de Gran Canaria, con municipios residenciales con altos ingresos conviven con otros que dependen de sectores económicos más precarios.

Una Canarias de contrastes

El mapa de la renta en Canarias en 2023 deja una conclusión clara: la comunidad está marcada por grandes diferencias socioeconómicas entre municipios. Factores como la cercanía a las capitales, la composición del tejido productivo, el nivel educativo y la atracción de profesionales cualificados marcan la diferencia entre localidades.

La Agencia Tributaria ha puesto números a una realidad que se percibe en el día a día. La brecha entre los municipios más prósperos y los más vulnerables sigue creciendo, y Canarias encara el reto de equilibrar su desarrollo económico para que la riqueza no quede concentrada en unos pocos municipios.