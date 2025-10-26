Las pardelas cenicientas son una de las aves marinas más importantes de España.

Estas aves, que se alimentan principalmente de pequeños peces, suelen poner sus nidos en islotes o acantilados costeros, a menudo en el interior de cuevas. Las crías son alimentadas por sus progenitores, pero, llega un momento en el que estos las abandonan y tienen que aprender a alimentarse por su propia cuenta. Y es aquí cuando surge uno de los momentos más complicados para su supervivencia.

De hecho, es a finales de este mes de octubre cuando se produce una semana crítica para las pardelas cenicientas en Canarias.

Los riesgos de volar de noche

Según explica el veterinario jefe del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, en Gran Canaria, Pascual Calabuig, en un vídeo publicado por el periodista Bernardo Hernández, estas aves están "muy especializadas en vivir en el mar, pero están muy obligadas a volver a tierra". El problema radica en que estos animales solo vienen a tierra de noche y crían en cuevas, cuando los padres ya dejan de alimentarlas, "empiezan a salir por las noches a aletear y, a finales de octubre, salen pero ya no aletean, sino que se tiran al barranco a buscar el mar", explica el especialista.

Pardela cenicienta inicia vuelo en la costa de Tenerife / Efe

Principales problemas

El problema viene en que, una vez que se lanzan, lo normal es que no encuentren el mar que tanto ansían, sino farolas, cables, carreteras, luces... lo que hace que se encandilen, se accidenten, caigan al suelo y no puedan salir por sí mismas.

Cómo ayudarlas

Bernardo Hernández, también divulgador de seguridad vial, pone de manifiesto en sus redes cómo podemos actuar en la carretera para proteger a estos animales, principalmente en estas semanas en las que decenas de pardelas morirán atropelladas.

Así, algunas de las cuestiones que se pueden poner en práctica al circular por zonas de costa para evitar dañar a las pardelas son:

Evitar la luz larga

Reducir la velocidad

Mantener la distancia con el resto de vehículos

Además, en caso de encontrar una pardela desvalida, lo más importante es llamar al 112, para que los voluntarios puedan acudir a su rescate.

Concienciación

Si bien es cierto el grave riesgo que las pardelas cenicientas corren a causa de la contaminación lumínica, también lo que es que Canarias es una región altamente concienciada al respecto y son varias las instituciones que ponen en marcha iniciativas para intentar paliar estas situaciones.

Un ejemplo de ello es el Cabildo de La Gomera, que ha iniciado un plan de protección para las crías. Así, ha reforzado la campaña de recogida de pollos de pardela cenicienta. Así, mismo, la Corporación insular pedirá colaboración a los ayuntamientos para disminuir o alternar la iluminación artificial durante el periodo de campaña.

El Cabildo de Tenerife, también concienciado en este ámbito, batió récord el pasado año en recuperación y retorno al vuelo de estas aves, con un total de 3.442 ejemplares asistidos.