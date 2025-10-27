La Aemet prevé nubes y temperaturas similares este martes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes en Canarias una jornada marcada por los intervalos nubosos, las temperaturas con pocos cambios y el viento del oeste o suroeste, que soplará flojo a primeras horas y se intensificará a moderado a lo largo del día.

El viento será especialmente notable en las cumbres centrales de Tenerife, donde podrían registrarse rachas muy fuertes que superen los 90 kilómetros por hora. En el resto de las zonas altas del archipiélago, se esperan vientos fuertes, con rachas puntualmente muy intensas, sobre todo en La Palma.

La Aemet no descarta la aparición de lluvias débiles y ocasionales en el oeste de La Palma, menos probables e intensas en la vertiente este de las islas de mayor relieve durante la tarde.

Condiciones en el mar

En el entorno marítimo, se prevé viento del oeste o suroeste de fuerza 3 a 5 en las aguas costeras de las islas occidentales, excepto en El Hierro, donde soplará del oeste o noroeste de fuerza 2 a 3, arreciando a 4 por la tarde. En las islas orientales, el viento será variable de fuerza 1 a 3.

La mar estará marejadilla o marejada en las islas occidentales, y rizada o marejadilla en las orientales, con mar de fondo del norte de entre uno y dos metros en todo el archipiélago.

Previsión por islas

Lanzarote: Predominarán las nubes altas, con intervalos de nubosidad baja a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable, con predominio de brisas, que tenderá a suroeste y arreciará por la tarde.

Arrecife: 19° / 29°

Fuerteventura: Cielos con nubes altas e intervalos de bajas al amanecer y al anochecer, sobre todo en la vertiente oeste. Temperaturas sin variaciones y viento flojo variable, que tenderá a suroeste por la tarde.

Puerto del Rosario: 21° / 27°

Gran Canaria: Intervalos nubosos con nubes altas, aumentando por la tarde en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios o ligeros descensos en zonas altas. Viento flojo variable, intensificándose a moderado del oeste por la tarde; en cumbres, moderado a fuerte con posibles rachas muy fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: 21° / 26°

Tenerife: Nubes bajas y altas, más abundantes por la tarde en el este y sur, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas estables en zonas bajas y en descenso moderado en zonas altas. Viento del oeste, flojo al inicio y moderado o fuerte al final del día; en cumbres centrales se esperan rachas superiores a 90 km/h.

Santa Cruz de Tenerife: 22° / 28°

La Gomera: Intervalos de nubes altas, con baja probabilidad de lluvia débil en el este por la tarde. Temperaturas sin cambios y viento del oeste flojo, aumentando a moderado con intervalos fuertes en los extremos norte y sur. En zonas altas podrían darse rachas muy fuertes.

San Sebastián de La Gomera: 23° / 27°

La Palma: Cielos con nubes altas y bajas, más compactas en la vertiente oeste, donde podrían caer lluvias ocasionales. Temperaturas con pocos cambios y ligero descenso en zonas altas. Viento moderado del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy intensas, especialmente en cumbres.

Santa Cruz de La Palma: 20° / 26°

Previsión del tiempo de la Aemet para el martes, 27 de octubre, a las 11.00. / Aemet

El Hierro: Intervalos nubosos con predominio de nubes altas. Baja probabilidad de lluvias débiles en el este por la tarde. Temperaturas estables y viento del oeste moderado, con intervalos fuertes en el extremo sur y posibles rachas intensas en zonas altas.

Valverde: 19° / 24°