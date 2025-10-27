Primeros días de Can Yaman en Canarias: así disfruta del deporte autóctono

Can Yaman, el reconocido actor turco de fama internacional, sigue dando pasos agigantados en su carrera por conquistar el mundo. Desde que se diera a conocer con series como 'Erkençi Kus' o 'Dolunay', a través de Divinity, el canal femenino de Mediaset España, su reconocimiento no ha parado de ir en aumento. Tanto, que las fronteras de otros países han abierto sus puertas para disfrutar de sus maravillosas dotes en el mundo de la interpretación. Ejemplo de ello ha sido Italia, que lo acogió durante largas temporadas. En ese tiempo, Yaman se preparó para ponerse en la piel del mítico pirata 'Sandokan'.

Sin embrago, no fue hasta el verano de 2025 cuando se hizo oficial lo que era un secreto a voces: su primera serie en español estaba en camino. Las alarmas saltaron en los diferentes clubs de fans que hacen seguimiento diario del intérprete y los detalles no tardaron en darse a conocer. Can Yaman estará al frente de un nuevo guion de Secuoya Studios: "la historia combina emoción, acción e intriga, con un agente secreto traicionado que deberá limpiar su nombre y descubrir que el amor puede ser su mayor debilidad o su única salvación".

Can Yaman vive la lucha canaria en Tenerife

Tras una primera parada en Madrid, donde protagonizó una entrevista promocional en 'La Revuelta', de TVE y David Broncano, Can Yaman ha llegado por fin a Canarias y no ha tardado en salir a sus calles para conocer sus costumbres y también a su gente. Este domingo 26 de octubre asistió por primera vez al terreno de lucha canaria para disfrutar del Club de Lucha Rosario Valle de Guerra Ybarra. No lo hizo solo, sino con su actual pareja la dj internacional Sara Bluma. Reconocida por sus sesiones musicales en los mejores locales de Ibiza, Venecia y otros rincones del mundo, la artista no ha querido despegarse del actor en su nueva aventura en España.

Además, aprovecharon para compartir en sus perfiles oficiales en redes sociales que "las pipas españolas están riquísimas", según sus propias palabras, y se dejaron ver paseando por pueblos de la isla y hasta en el gimnasio del hotel. Y es que es de sobra conocido que ambos lucen un físico espectacular.

Can Yaman y Secuoya Studios siguen apostando así por la producción televisiva y cinematográfica realizada desde las Islas Canarias, el escenario idílico en el que ahora todos quieren rodar.