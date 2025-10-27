Canarias reta al Estado a "convencer" al Supremo de que cumplen con los menores

"A quien tiene que convencer el Estado de que está cumpliendo es al Supremo". Así se expresó el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, en referencia al nuevo auto del Tribunal Supremo que otorga un plazo "improrrogable" de 15 días a la Administración central para derivar a los menores con solicitud de protección internacional. Pese a esto, ni un menor con solicitud de asilo salió de Canarias la semana pasada, a pesar de que el Estado asegura disponer de más de cien plazas para trasladar a los niños. Según el Gobierno central, la falta de traslados se debía a que la Comunidad Autónoma no había remitido los expedientes correspondientes. Frente a este argumento, los representantes políticos de las Islas elevaron el tono. "Si quieren, pueden revertir de inmediato la situación de hacinamiento y asumir sus responsabilidades, reubicando a los 60 chicos que se encuentran en el centro Canarias 50”, reprochó Cabello al término del Consejo de Gobierno celebrado este lunes.

El Alto Tribunal, en palabras de Cabello, ha sido "muy claro" y ha lanzado un mensaje contundente: "Vamos a dejar de hablar de números y den respuesta para revertir el hacinamiento en Canarias", pues, siete meses después de que se dictara el primer auto —también con un plazo "improrrogable" de 10 días para que el Estado acogiera a más de un millar de niños con solicitud de asilo—, el Gobierno central "aún no ha cumplido ni con las Islas ni con el Supremo ni con los menores". De hecho, desde que comenzaron las reubicaciones el pasado 11 de agosto, menos de 200 jóvenes han sido derivados a la Península.

En este sentido, los magistrados calificaron la actuación del Ejecutivo central en el nuevo auto —el tercero dictado en los últimos meses— de "trascendente demora", acusándolo de mantener un "ritmo manifiestamente inadmisible". La lectura, en palabras de Cabello, es clara: "No basta con diagnosticar las dificultades del sistema; movilicen todos los medios posibles". Una postura con la que no coincide el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien aseguró que los datos "verifican" la voluntad del Estado para cumplir con el requerimiento del Supremo. "Los datos muestran que hay una voluntad de cumplir pese a las dificultades de estar generando unos recursos que no estábamos acostumbrados a tener, que es la atención a menores, ya que la competencia exclusiva del Estado está en los adultos".

El procedimiento exprés

La "lentitud" del Estado en el traslado de menores con solicitud de asilo también se refleja en las derivaciones realizadas a través del procedimiento exprés, amparado por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Desde que el Archipiélago fue declarado en contingencia migratoria el pasado 29 de agosto, nueve menores han sido trasladados a otras comunidades mediante este mecanismo, a pesar de que el real decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas establece un plazo máximo de 15 días para derivar a los niños que lleguen a territorios tensionados como Canarias, Ceuta y Melilla. En este período, 94 chicos han llegado a las costas del Archipiélago.

"Canarias no tuvo tiempo de organizarse mientras llegaban cada día decenas de personas, entre ellas muchos niños con historias dramáticas. Pasamos de 20 a 85 centros, invertimos 190 millones de euros y tuvimos que crear un protocolo de actuación arrastrando incluso a los ministerios", denunció Cabello quien además recalcó que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, "juega a un juego que a nosotros no nos va a despistar. Llueve sobre mojado".

La respuesta a Vox

En otros términos, Cabello aseguró que la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a Canarias "pincha en hueso" al intentar "generar confrontación" en torno al fenómeno migratorio, con el que las islas conviven desde hace más de 30 años. "Nunca ha habido un problema real de crispación", afirmó y subrayó que eso es precisamente lo que busca Abascal. Algo con lo que también coincidió Pestana: "Que vaya a mentir otro lado", dijo el delegado después de las declaraciones en las que acusó a la migración de aumentar la delincuencia.

Fundación Siglo XXI

Sobre la investigación de la Fiscalía por el presunto desvío de fondos destinados a la acogida de menores por parte de la Fundación Siglo XXI, Cabello aclaró que los hechos se remontan al periodo 2020-2023, durante la anterior legislatura. Según la Fiscalía Anticorrupción, la supuesta malversación contó con la dejadez del Gobierno de Canarias de entonces, presidido por Ángel Víctor Torres, en el control del uso del dinero entregado a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Cabello aseveró que, con el actual Gobierno, "las personas implicadas en la investigación fueron apartadas de sus funciones; ninguno de los directores de los centros investigados continúa en su puesto". Al no existir sentencia firme, el Ejecutivo no puede rescindir el contrato de manera unilateral.

Los hechos ocurrieron "en un momento de máxima emergencia migratoria y de hacinamiento", cuando la Fundación Siglo XXI llegó a tener bajo su tutela a más de 600 menores, cifra que actualmente se ha reducido a 225. En la actualidad, explicó Cabello, "se han implementado servicios de control mucho más exhaustivos". El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mostró su "respeto" a la investigación judicial y recalcó que la entidad ya operaba antes de su mandato. Por su parte, el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, comparecerá este martes en el pleno ante el auto del Supremo sobre menores migrantes con solicitud de asilo.