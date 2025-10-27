Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La llegada de migrantes a Canarias bajó en septiembre más de un 80% respecto a 2024

El delegado del Gobierno ha indicado que a estas alturas del año, en 2024, habían llegado al Archipiélago 34.000 personas mientras que la cifra desciende en 2025 a unas 14.000 en el mismo periodo

Una patera llega por sus propios medios con al menos 25 hombres magrebíes a Lanzarote

Una patera llega por sus propios medios con al menos 25 hombres magrebíes a Lanzarote

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La llegada de migrantes en pateras o cayucos a Canarias mantiene su tendencia a la baja, con un descenso superior al 80% en septiembre y del 62% en lo que va de octubre respecto a 2024, según ha informado este lunes el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana.

En declaraciones a la prensa previas a la reunión de la Autoridad de Coordinación ante la Inmigración, en Las Palmas de Gran Canaria, el delegado del Gobierno ha indicado que a estas alturas del año, en 2024, habían llegado al Archipiélago 34.000 personas mientras que la cifra desciende en 2025 a unas 14.000 en el mismo periodo.

Una "importante" reducción global de en torno al 59%, ha dicho. Pestana ha recordado que estos meses del año, como septiembre u octubre, "suelen ser duros" porque el mar está más calmado en esta zona del Atlántico "y, sin embargo, se observa que sigue un importante control en origen", debido a la colaboración de Mauritania, Senegal y Marruecos, con labores de investigación y detenciones.

Nuevos países

Y ha advertido de que ahora finaliza el periodo de buen tiempo en el mar, por lo que será aún más difícil y peligroso llegar al archipiélago en cayuco. El delegado de Gobierno ha destacado también la labor que están realizado la Guardia Civil y la Policía Nacional, con detenciones de responsables de redes de tráfico de inmigrantes que operaban desde España.

Preguntado por si el aumento del control en países como Mauritania, Senegal y Marruecos está ocasionado que más cayucos salgan desde Guinea-Conakri, país situado aún más al sur, Pestana ha señalado que "ha llegado alguno, pero poco".

"Estamos hablando todavía de muchos más días de navegación y sabemos también del fracaso de algunas de esas embarcaciones que han arribado a las costas de Mauritania y no han podido llegar a Canarias", ha dicho.

Para Pestana, la salida desde países situados más al sur "significa que hay un control" que "está obligando a que las mafias intenten organizar salidas desde muy abajo, que dificulta muchísimo la llegada a Canarias y hace la ruta muy peligrosa, muy mortal también"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  2. Teodoro Sosa: 'A Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen meneo
  3. Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
  4. Abascal responsabiliza a Clavijo de la 'inseguridad y violaciones' en Canarias a través de la migración
  5. Una operación antidroga señala por enchufismo al líder de los estibadores
  6. El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
  7. Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
  8. El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar

La llegada de migrantes a Canarias bajó en septiembre más de un 80% respecto a 2024

La llegada de migrantes a Canarias bajó en septiembre más de un 80% respecto a 2024

Ecoener recibe 7,9 millones de fondos FEDER para impulsar el almacenamiento energético en Canarias

Ecoener recibe 7,9 millones de fondos FEDER para impulsar el almacenamiento energético en Canarias

Pestana asegura que los datos "verifican" la voluntad de cumplir con el requerimiento del TS sobre los menores asilados

Pestana asegura que los datos "verifican" la voluntad de cumplir con el requerimiento del TS sobre los menores asilados

¿Por qué los fondos marinos de El Hierro están considerados uno de los mejores del mundo?

¿Por qué los fondos marinos de El Hierro están considerados uno de los mejores del mundo?

Chubascos para comenzar la semana en Canarias: esto dice la AEMET

Chubascos para comenzar la semana en Canarias: esto dice la AEMET

Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como "la pequeña Sevilla" por su historia y su pasado comercial

Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como "la pequeña Sevilla" por su historia y su pasado comercial

NC y Podemos impulsan una alianza de los grupos a la izquierda del PSOE

NC y Podemos impulsan una alianza de los grupos a la izquierda del PSOE

Abascal llena el Círculo Mercantil en Las Palmas de Gran Canaria y numerosos seguidores se quedan sin acceso al mitin

Abascal llena el Círculo Mercantil en Las Palmas de Gran Canaria y numerosos seguidores se quedan sin acceso al mitin
Tracking Pixel Contents