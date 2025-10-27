NC y Podemos impulsan una alianza de los grupos a la izquierda del PSOE

La historia de la izquierda canaria es también la de su fragmentación. Las diferencias ideológicas, que en algunos casos giran hacia el radicalismo y la independencia, o las disputas por los puestos en las listas han frustrado cada intento de unidad, mientras la derecha conserva un voto fiel y disciplinado.

En un momento de reconfiguración del panorama político, Nueva Canarias (NC) y Podemos se rescatan mutuamente e impulsan una gran confluencia con otras fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE. El objetivo, aún en fase inicial, es reagrupar el espacio disperso de la izquierda canaria y construir una alternativa frente al avance conservador y la extrema derecha.

Movilizaciones a favor de Palestina

Ambos partidos ven un punto de inflexión en las movilizaciones sociales de los últimos meses, especialmente las masivas protestas contra la turistificación, por el derecho a la vivienda y en favor de Palestina. En ellas, jóvenes y colectivos sociales han llenado las calles en defensa de causas progresistas, pero –reconocen– luego no acuden a las urnas con la misma intensidad que el electorado de derechas.

La iniciativa de emprender este esfuerzo titánico de reunir a la izquierda de la izquierda nace también del auge que las encuestas otorgan a Vox. Y la ruptura interna en Nueva Canarias, tras la salida de los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, respectivamente –que han formado Municipalistas Primero Canarias y se proponen la unidad nacionalista y municipalista para concurrir a las elecciones generales con Coalición Canaria, entre otros–, ha propiciado que la formación de Román Rodríguez se parta el pecho para lograr la confluencia de la izquierda.

Rechazo a la unidad con Primero Canarias

Esa fractura ha llevado a la dirección de los canaristas, encabezada por el diputado de NC Luis Campos, a cerrar la puerta a cualquier reunificación con los escindidos, es decir, con Primero Canarias, y a reafirmar un rumbo ideológico claramente de izquierdas. Campos, secretario general de NC, sostiene que la organización atraviesa un «nuevo ciclo» en el que el canarismo «debe situarse inequívocamente en el bloque progresista». Recuerda que en el congreso de NC del pasado julio el partido decidió «centrarse en el eje izquierda-derecha, el de los demócratas frente a los antidemócratas», más que en la tradicional dialéctica Canarias-Madrid.

«Buscamos la mayor confluencia posible en el espacio de la izquierda canaria y del nacionalismo consecuente. Los enemigos no somos nosotros; el enemigo está enfrente», reitera Campos, en alusión al crecimiento de la ultraderecha.

Confluencias

Desde entonces, NC mantiene contactos con ERC, Bildu, BNG, Compromís y Más Madrid, y con sus referentes canarios, para tejer una red de cooperación progresista. Campos asegura que este proceso no busca únicamente acuerdos electorales, sino «una estrategia política compartida que conecte con los movimientos sociales y con la nueva generación que está saliendo a la calle».

Podemos Canarias, por su parte, intenta reorganizarse tras el desplome electoral de 2023. En la legislatura del pacto de las Flores (2019-2023), la formación contó con cuatro escaños en el Parlamento de Canarias y formó parte del Gobierno autonómico junto al PSOE y ASG.

Podemos se rearma

Su coordinadora, Noemí Santana, fue consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud durante aquel Ejecutivo. En las elecciones generales de 2023 se presentó como candidata de Sumar por Las Palmas y logró escaño en el Congreso, pero meses después se incorporó al Grupo Mixto junto a Ione Belarra y otros tres diputados de Podemos, tras la ruptura con Sumar.

Santana asegura que Podemos Canarias vive «un proceso de reorganización interna» tras el retroceso electoral, pero considera que la formación «está remontando y recuperando musculatura como organización política». Afirma que su labor en el Congreso «sirve de altavoz para las reivindicaciones canarias» y subraya que, pese a la ruptura con Sumar en Madrid, en Canarias sí se trabaja por la confluencia

A su juicio, ahora se da la confluencia con NC, pues los canaristas ya se han despojado del sector de centro-derecha –Primero Canarias–, «que se ha unido a Coalición Canaria», y valora positivamente que el partido de Luis Campos «apunte hacia un espacio progresista coherente con su base social».

Sumar en Canarias, en construcción

Sumar Canarias, que celebrará su asamblea constituyente en noviembre, comparte esa voluntad. Su grupo motor, encabezado por la exmilitante de Podemos, Mila Hormiga, reconoce que la organización «es aún muy nueva» –se presentó en febrero– en las Islas, pero muestra total disposición a confluir «con todos los partidos y movimientos a la izquierda del PSOE».

También Izquierda Unida Canaria participa en los contactos. Su secretario de Organización y asesor de la ministra Sira Rego, Saúl Gómez Alberola, resume el sentir de su partido: «Es más necesaria que nunca una confluencia. La gente nos lo dice por la calle: únanse y tiren para adelante». IU defiende un acuerdo programático y despejar cuanto antes las listas electorales para que no sean un hándicap al final del proceso.

Como Unión del Pueblo Canario

La iniciativa para la confluencia de la izquierda canaria busca reconstruir lo que fue la UPC (Unión del Pueblo Canario) en su día, aunque con unos planteamientos nuevos. La propuesta de unidad está diseñada para toda Canarias y tiene como objetivo integrar a la izquierda soberanista y republicana.

Los principales partidos y grupos que están siendo considerados para participar en esta convergencia son: Nueva Canarias (NC), Podemos, Sí se Puede Tenerife, Izquierda Unida Canaria (IUC), Drago Verdes Canarias, Reunir (el colectivo liderado por Meri Pita), Unidad del Pueblo, PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario), Los Verdes de Canarias y Liberación Canaria, entre otros, además de grupos municipales de todas las islas, sindicatos y plataformas ciudadanas por Palestina o contra la turistificación.

Drago Canarias, escéptico

Pero Drago Canarias, el partido que lidera el concejal de La Laguna y exdiputado nacional, Alberto Rodríguez, mantiene una postura de profundo escepticismo, aunque esta formación se considera clave para la confluencia de izquierdas por el tirón electoral que tiene.

Héctor Morán, responsable de Organización del partido, afirma que «nadie les ha contactado formalmente», cree que el interés puede ser más electoral y personal que programático, y tiene la sensación de que algunos buscan «el puestito»