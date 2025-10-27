Pestana asegura que los datos "verifican" la voluntad de cumplir con el requerimiento del TS sobre los menores asilados

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado que los datos "verifican" la voluntad del Estado para cumplir con el requerimiento del Tribunal Supremo sobre los menores migrantes no acompañados que tienen derecho a asilo.

En este sentido, el TS exigió el 23 de octubre a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo, en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.

"Los datos alumbran y verifican que hay una voluntad de cumplir el auto del Supremo con las dificultades de estar generando unos recursos que no estábamos acostumbrados a tener, que es la atención a menores, ya que la competencia exclusiva del Estado está en los adultos".

Nueva reunión

Así lo ha dicho este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una nueva reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias.

Pestana recordó que el Gobierno de España ya ha acogido a 350 de estos jóvenes --de los alrededor de un millar que tienen el derecho reconocido-- y que, además, ha ofrecido a la Comunidad Autónoma de Canarias unas 140 plazas en Península, más las 190 que tiene el Estado en el centro 'Canarias 50', ubicado en la capital grancanaria.

De esta manera, el delegado observó que, diez días después, el Gobierno de Canarias contestó con el traslado de menos de 100 expedientes. "Ahora --dijo-- se están tramitando y hay que hacer las entrevistas para confirmar efectivamente la condición de protección internacional".