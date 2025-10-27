Se viste de Quevedo y le piden fotos sin parar durante un concierto

El furor por encontrarse a un artista por la calle es latente en la sociedad. Después de horas y horas escuchando sus canciones en distintas plataformas digitales y siguiendo sus idas y venidas en sus perfiles de redes sociales, encontrarlo de frente es un sueño para muchos. Precisamente eso fue lo que experimentaron algunos de los asistentes a un concierto en el Roig Arena cuando se encontraron con ¿Quevedo?

Vestido con su ya característica camisilla de tirantes y pantalón de pata de elefante color beige, vieron a lo lejos a alguien que era idéntico al artista canario. Sin embargo, nadie pudo imaginar que en realidad se trataba de un seguidor del intérprete de ‘Quédate’ que, haciendo alarde de su buen humor, se escondió tras las gafas de sol para gastar una broma por la calle.

El artífice de este vídeo viral es el tiktoker @adriaanizquierdo. El chiste original, de hecho, ya acumula más de dieciséis mil likes y doscientas cincuenta y dos mil visualizaciones. Todo un éxito.

El furor por Quevedo más allá de las Islas Canarias

Este viral es, sin duda, la enésima demostración de que la pasión por Quevedo va mucho más allá de las ocho islas canarias. Hace unos meses, previo a su gran concierto en el Estadio de Gran Canaria, casa de la UD Las Palmas, fuimos testigos en primera persona de ello. Cientos de personas procedentes de todos los rincones de España se amontonaron en el mítico Parque de Santa Catalina para hacerse, antes que nadie, con algunas de las prendas que conforman aún en la actualidad su merchandasing.

En la multiudinaria cola que daba la vuelta al parque dimos con testimonios realmente increíbles de personas que vivían por y para el artista y no dudaron ni un segundo en recorrer miles de kilómetros para disfrutar de su épico recital.