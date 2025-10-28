Aumenta la sismicidad en Canarias: ¿qué está pasando y qué debemos saber?

En las últimas semanas, el archipiélago canario ha experimentado un claro aumento de la actividad sísmica, lo que ha suscitado preguntas y cierta inquietud entre la población. En concreto, se han detectado movimientos de tierra en zonas como la mitad marítima entre Tenerife y Gran Canaria, así como en la costa tinerfeña del municipio de Fasnia. Aunque los magnitudes registradas han sido moderadas —por ejemplo, un sismo de magnitud 3,2 entre Tenerife y Gran Canaria y otro de magnitud 2 en Fasnia—, la acumulación de eventos ha llevado a los organismos responsables a emitir comunicados y explicaciones para calmar a la población.

Para explicar este fenómeno, hablamos con Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, quien transmite un mensaje de tranquilidad aunque insiste en la necesidad de una mayor concienciación ciudadana ante la realidad de vivir en un entorno volcánico activo.

¿Qué está ocurriendo?

Domínguez explica que “la actividad sísmica a la que hemos estado sometidos los últimos días es algo normal, no tenemos por qué alarmarnos. En principio, no hay riesgo”. Añade que las zonas entre Gran Canaria y Tenerife, y en la costa de Fasnia o Arico (Tenerife) “son bastante activas. A veces los terremotos son más o menos frecuentes, más o menos intensos y muchas veces son sentidos por la población. Pero si algo debemos tener en cuenta, es que vivimos en un territorio volcánico y tenemos que aprender a vivir con ello”.

Los datos del IGN y otros organismos confirman este aumento de eventos:

Según un artículo reciente, Canarias ha registrado más de 862 terremotos en lo que va de año, muchos de ellos concentrados en el suroeste de Tenerife entre Vilaflor, Guía de Isora y Santiago del Teide.

En un periodo más breve, se contabilizaron más de 20 sismos en 24 horas en Tenerife, con magnitudes entre 0,6 y 2 mbLg y profundidades alrededor de 7 km.

y profundidades alrededor de 7 km. En la zona de Las Cañadas del Teide (Tenerife) se detectó un enjambre de más de 700 microsismos de magnitud inferior a 1, todos ubicados a unos 10 km de profundidad, lo que representa el sexto episodio similar desde 2016.

de magnitud inferior a 1, todos ubicados a unos 10 km de profundidad, lo que representa el sexto episodio similar desde 2016. En la zona entre Gran Canaria y Tenerife se han registrado 57 terremotos con magnitudes entre 1,0 y 2,3 (mbLg).

Terremoto localizado en aguas de Tenerife y Gran Canaria / IGN

Estos datos no deben interpretarse de forma alarmista, según los expertos, porque se inscriben en los patrones normales de un territorio volcánico.

¿Por qué se incrementa la sismicidad?

Para entender los motivos debemos tener en cuenta tres factores clave que señala Domínguez.

1. Entorno volcánico activo:

Canarias es un archipiélago con una naturaleza volcánica: bajo muchas de sus islas hay sistemas magmáticos que provocan movimientos incluso sin llegar a erupción. Domínguez afirma: “Vivimos en un territorio con ciertas características volcánicas. Una erupción va a suceder tarde o temprano, pero es imposible saber exactamente cuándo será.”

Así, el incremento de la sismicidad se vincula al rozamiento de placas, fracturas internas y, sobre todo, a la actividad magmática o hidrotermal que genera microseísmos, intrusiones, deformaciones del terreno, etc. Por ejemplo, los eventos en Las Cañadas del Teide han sido interpretados como resultado de la presión de magma en la corteza, lo cual genera pequeños terremotos, algunos de magnitud 3, 3,5.

2. Mayor registro y mejor tecnología:

El IGN ha reforzado su red de vigilancia en las islas, lo que implica que ahora se detectan sismos que antes pasaban inadvertidos. Según se explica, en 2024 se localizaron 1.608 terremotos en Canarias, 517 en Tenerife, 159 en La Palma, 540 entre Tenerife y Gran Canaria.

3. Aumenta el riesgo percibido por mayor vulnerabilidad:

Domínguez distingue entre riesgo y peligrosidad. «El riesgo volcánico ha aumentado, pero la peligrosidad no». Lo que quiere decir es que a más personas, más infraestructuras y más población expuesta, el impacto potencial es mayor. Sin embargo, que haya más personas viviendo en una isla volcánica no implica necesariamente que la frecuencia o magnitud de terremotos haya cambiado.

Arturo Jiménez

¿Hay peligro? ¿Puede producirse un terremoto mayor o una erupción?

Domínguez tranquiliza: “En principio, uno no espera que un terremoto en esa zona genere daños por la distancia a las localidades pobladas”. El mayor terremoto del que se tiene constancia en la zona es el de 1989, de magnitud 5,2, cuyo epicentro estuvo al mar y que provocó daños leves como pequeñas fracturas en edificios.

Sobre la posibilidad de erupción, el director del IGN en Canarias recalca que sí, tarde o temprano va a ocurrir, pero no se puede saber cuándo. Al respecto, señala: “El mayor terremoto del que tenemos constancia en la zona es del año 89… Con lo cual, en principio, uno no espera que un terremoto en esa zona genere daños por la distancia a las localidades pobladas”.

En los casos recientes, los sismos detectados no muestran indicios claros de una intrusión magmática como la que precedió la erupción de Volcán de Tajogaite (La Palma 2021).

Así que, por ahora, el análisis es que no existe riesgo inminente. Pero se requiere vigilancia constante.

Visita al cono volcánico del Tajogaite / Andrés Gutiérrez

Zonas de mayor atención

Domínguez señala que hay zonas del archipiélago más susceptibles por su geología y actividad histórica volcánica. En la isla de Tenerife, por ejemplo, las dorsales que van desde Santiago del Teide, Arafo, Güímar y el sur de la isla tienen mayor predisposición a que ocurra una erupción.

Entre las zonas concretas donde se ha observado mayor frecuencia de sismos están:

El área entre Tenerife y Gran Canaria.

La costa de Fasnia y Arico (Tenerife).

Suroeste de Tenerife, entre Vilaflor, Guía de Isora y Santiago del Teide.

Estas áreas requieren vigilancia reforzada, ya que los movimientos que allí se producen pueden estar vinculados a procesos volcánicos internos, aunque no necesariamente se traduzcan en una erupción.

Qué debemos hacer: prevención y formación

Un aspecto en el que el director del IGN hace especial hincapié es la prevención y la formación ciudadana. “Es muy importante hacer simulacros en momentos de calma porque esto nos permite comprobar si los protocolos funcionan o no. Se deberían llevar a cabo más acciones de este tipo en diferentes municipios de las islas”, afirma.

Entrega de las mochilas de emergencia para el simulacro volcánico. / t

Algunas recomendaciones concretas para la población:

Conocer los protocolos de actuación ante terremotos y/o actividad volcánica.

Participar en simulacros municipales.

Tener un kit básico de emergencia (agua, linterna, radio, botiquín).

Estar atentos a la información oficial de organismos como el IGN o el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN).

Evitar difundir bulos o alarmismos: confiar en las fuentes oficiales.

La clave está en asumir que vivimos en un territorio volcánico activo y que la sismicidad forma parte de su naturaleza. No se trata de temer, sino de prepararse y vivir con conocimiento.

El reciente aumento en la sismicidad en Canarias no es alarmante según los expertos, pero sí se enmarca en un escenario de mayor vigilancia y de mayor exposición. Como resume Domínguez: «Vivimos en un entorno volcánico activo y tenemos que aprender a vivir con ello».

IGME

La buena noticia es que los eventos registrados hasta ahora tienen magnitudes bajas, las profundidades son moderadas y no se observa un patrón claro que apunte a una erupción inminente. Pero ello no exime de la obligación de seguir trabajando en la detección temprana, la comunicación clara y la formación de la ciudadanía.

Conocer que el riesgo existe y que, paradójicamente, puede incluso aumentar por la mayor densidad de población, no es motivo de pánico: es motivo para estar alerta, informados y preparados. Porque, como señala el director del IGN en Canarias: una erupción va a suceder en algún momento, lo que no sabemos es cuándo. Y en ese sentido, la sismicidad actual es una señal más —no la señal decisiva—, pero es parte del paisaje sísmico-volcánico del archipiélago.

En resumen: la población debe estar tranquila, sí; pero también atenta y activa en su preparación. La naturaleza de las islas no cambia, con su herencia volcánica latente, y lo que cambia es nuestro nivel de conocimiento, tecnología y capacidad de respuesta ante los fenómenos que se producen.