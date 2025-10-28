Clavijo acusa a la inacción de Pedro Sánchez de que “crezcan los discursos xenófobos de personajes como Abascal”

La inacción del Gobierno central a la hora de cumplir los autos del Tribunal Supremo (TS) respecto a los 1.100 menores migrantes solicitantes de asilo y a los 4.554 que deben ser asumidos por las comunidades autónomas en virtud del nuevo artículo de la ley de extranjería, “es el caldo de cultivo del crecimiento de los discursos racista y xenófobos de personajes como Santiago Abascal”, el líder de VOX.

“Está siendo estéril el trabajo de ganar la batalla en el Supremo para que el Estado asuma que los menores en asilo son su responsabilidad exclusiva y tampoco cumple con la ley de extranjería”, fue el diagnóstico del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este martes en el Parlamento durante su comparecencia para analizar los incumplimientos de los distintos ministerios implicados en el traslado a la Península de los niños y niñas migrantes sin progenitor.

“No me voy a callar la boca”

Por ello, y pese a que de nuevo apeló a la “unidad de toda la Cámara” en este asunto, insistió en que “no me voy a callar la boca ante el atropello del que está siendo objeto la Comunidad Autónoma”

Tras constatar que “después de siete meses solo han sido asumidos por el Estado 199 menores en el sistema de protección internacional” y que “va a ser difícil que en marzo hayan sido asumidos por las comunidades autónomas los 2.400 niñas y niños” después de la declaración por parte del Gobierno central de la contingencia migratoria extraordinaria que vive Canarias, el jefe del Ejecutivo volvió a incidir en que “si el Estado desobedece al Supremo, ya no tenemos a quien recurrir”.

Frustración

“Estamos frustrados por el cúmulo de excusas del Estado para decir que no hay centros suficientes y que el sistema es complicado, pero es que a nosotros nadie nos pregunta cuando los menores llegan a nuestras costas en cayucos y los atendemos con dignidad en centros que siguen saturados”, insistió Clavijo.

“¿Qué lealtad tiene un gobierno con otro gobierno cuando lo obliga a reclamar ante el Supremo que el primero cumpla con sus obligaciones y no haga dejación de las mismas?”, concluyó Clavijo.