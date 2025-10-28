La canaria María Cruz, salvada in extremis durante la sexta gala de 'Operación Triunfo 2025'

Operación Triunfo 2025 celebró hoy su Gala 6, marcada por la expulsión del quinto concursante, Max, y la nominación de Laura Muñoz y Olivia. Esta gala fue emitida en directo en España y Latinoamérica, y ya está disponible bajo suscripción Prime en más de 30 países.

La gala comenzó con la canción grupal Make your own kind of music y, tras esto, actuaron los dos nominados de la semana, Max y Lucia Casani. A continuación, el resto de concursantes interpretaron sus temas y disfrutamos de la actuación invitada de la gala, que corrió a cargo de Abraham Mateo y Ana Mena con su éxito Quiero decirte. Después, vivimos una nueva expulsión: el público salvó a Lucia Casani con un 69,5% de los votos, así que fue Max quien finalmente abandonó la Academia.

Tras ello, se anunciaron los nombres de los tres favoritos de la audiencia esta semana, Guillo Rist, Olivia y Tinho, siendo Tinho el Favorito con el 26,6% de los votos. Después, el jurado nominó a María Cruz, Laura Muñoz, Guillo Rist y Olivia. Finalmente, Guillo Rist fue salvado por los profesores y María Cruz por sus compañeros, dejando a Laura Muñoz y Olivia como las nominadas definitivas de esta Gala 6.

Los concursantes de esta edición se preparan para llevar Operación Triunfo al público en directo en 2026. Los primeros conciertos comenzarán ofreciendo a los fans la oportunidad de disfrutar en vivo de las 16 voces de esta edición y sus actuaciones más representativas. Durante las próximas semanas se anunciarán las fechas y ciudades. Mientras tanto, el público puede registrarse en www.giraot2025.com para obtener acceso a una preventa exclusiva.

Sobre 'OT 2025'

'Operación Triunfo 2025'' se emite en exclusiva en Prime Video en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime. Los suscriptores de Prime en España pueden disfrutar de ofertas, envíos gratuitos y entretenimiento, todo en una misma suscripción por tan solo 4,99€ al mes o 49,90€ al año. Además, los jóvenes de entre 18 y 22 años y los estudiantes pueden acceder a la suscripción Prime a mitad de precio y disfrutar de todas las ventajas que incluye, como ahorros exclusivos, entregas rápidas y gratuitas y el mejor entretenimiento, con un periodo de prueba gratuito de 90 días.

El talent show musical sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una Academia para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en Terrassa (Barcelona), los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. Operación Triunfo se estrenó en 2001, convirtiéndose en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España. Operación Triunfo regresa a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido original local que más suscripciones nuevas ha generado desde el lanzamiento del servicio en España.