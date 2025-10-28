El PSOE recela de 1º Canarias y alienta la unidad de izquierdas

Los congresos de Nueva Canarias (NC) y de Municipalistas Primero Canarias (1º Can) recolocan el tablero político de las Islas de cara a las próximas citas electorales. La nueva formación que encabezan Teodoro Sosa y Óscar Hernández busca la unidad de los partidos nacionalistas, mientras que NC se desmarca de este escenario y opta por una confluencia de las fuerzas de izquierda canarias. El PSOE, partido más votado en las últimas elecciones generales y autonómicas de 2023, ve con recelo el acercamiento de la organización de Sosa y Hernández a Coalición Canaria (CC) y prefiere alentar la alianza de partidos y colectivos a su izquierda para configurar una hipotética mayoría de gobierno frente al pacto CC-PP que, a buen seguro, se puede seguir reeditando tras los próximos comicios.

Fuentes socialistas advierten que «con Primero Canarias parece que no se puede contar» ante las declaraciones de sus dirigentes y por cómo se está configurando la formación tras romper con NC y lanzar la iniciativa de una mesa de diálogo por la unidad nacionalista. Para los socialistas una cosa es ir en confluencia para las elecciones generales y otra muy distinta es el escenario de los comicios autonómicos, donde la pugna es más directa y se juegan unos votos que en algunas islas pueden ser decisivos para configurar las mayorías en el Parlamento canario.

El escenario de una izquierda dispersa y fragmentada preocupa al PSOE después del hundimiento de Podemos en las elecciones de 2023 y la crisis interna de NC, sus socios en el pacto de las flores. Si finalmente Municipalistas llega a un entendimiento con CC para los comicios autonómicos de 2027, las posibilidades de que el PSOE vuelva a acceder al Gobierno autonómico se vuelven más remotas, por eso la iniciativa de NC de explorar una confluencia de fuerzas de izquierda es bien vista por los socialistas, porque «es mejor pactar con un posible socio unido que con varios dispersos».

Nuevos escenarios

Todavía es pronto en los cuarteles de los partidos para abordar los escenarios que se abren de cara a las elecciones autonómicas, insulares y municipales de mayo de 2027 porque lo que toca es si en cualquier momento Sánchez convoca comicios generales y hay que prepararlos de inmediato. Pero lo que si se empieza a vislumbrar en el horizonte es que la política canaria se dirige hacia la articulación de un bloque nacionalista y de un bloque de izquierda con los que tendrán que entenderse los dos grandes partidos nacionales PSOE y PP. Pero si el bloque nacionalista condiciona la política canaria, no en vano CC va camino de tres décadas al frente del Ejecutivo autonómico, no así la izquierda, casi siempre fragmentada y peleada entre sí.

Aunque el PSOE todavía no ha analizado este nuevo escenario político, la intención de volver a concentrar el espacio de la izquierda «suena a un intento de no dispersar votos que por su naturaleza están dispersos», advierten fuentes socialistas. Si NC, Podemos, Sumar, Izquierda Unida o Drago Canarias se presentan por separado las opciones de conseguir escaños en la Cámara regional se diluyen por el complejo sistema electoral canario, mientras que la concentración nacionalista se ve favorecida en islas como Gran Canaria, donde CC lleva 20 años debilitada por la ruptura de 2005 que dio lugar al nacimiento de NC.

El expresidente de NC y del Gobierno, Román Rodríguez, acaba de marcar el territorio para las elecciones generales: avanzar «hacia la unidad programática y electoral en unos comicios generales que pueden convocarse en cualquier momento». Rodríguez, ahora secretario de Estrategia y Programas de NC, no nombra ya el término nacionalismo sino que se dirige hacia aquellas formaciones «que se reclaman parte del campo progresista» para hacer frente al avance de la ultraderecha, por lo que apela a la unidad a la izquierda del PSOE tanto en Canarias como en el ámbito estatal. Por lo tanto NC se aleja de la opción planteada por Primero Canarias de ir el máximo número de fuerzas nacionalistas a los comicios generales para tener más diputados en Madrid.

Aun queda más de año y medio para la cita electoral para renovar las instituciones canarias pero estos primeros movimientos en el tablero político isleño tras los congresos de NC y 1º Can dan las primeras pistas de por dónde van a ir los próximos meses, sobre todo a medida que vaya avanzando el año 2026, cuando comience la precampaña electoral y la configuración de los programas y las candidaturas.

En la cita electoral de las generales se juega si el Gobierno central lo lidera el PP o el PSOE, pero en las autonómicas los populares se encuentran más cómodos en la continuidad del pacto con CC y las fuerzas nacionalistas que respalden este bloque frente a una posible confluencia de la izquierda, por la que el PSOE podría apostar en el complejo mapa político canario de fuerzas insularistas y locales.