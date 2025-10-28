Estas son las zonas inundables en Canarias: consulta si tu casa está en zona vulnerable ante posibles inundaciones por una DANA

Cuando se cumple un año de la catastrófica DANA que arrasó casi un centenar de municipios valencianos, muchos se preguntan si algo ha cambiado desde entonces. La construcción en zonas de riesgo, el mal estado de los barrancos y la falta de prevención fueron algunos de los factores que agravaron aquella trágica tarde de octubre. Ante este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿existen zonas inundables en Canarias?

El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha elaborado un informe que determina el riesgo real de inundación en el Archipiélago, señalando las áreas más vulnerables ante un episodio extremo. Este organismo público tiene un visor donde se muestran las áreas de España en las que se podrían registrar inundaciones en caso de lluvias torrenciales.

Aunque la orografía de Canarias favorece a sus habitantes, hay ciertas zonas específicas donde las autoridades han identificado riesgo de inundación. Por ello, es fundamental conocer las áreas de mayor peligro.

En esta isla hay tres municipios afectados por zonas de riesgo. Aunque la capital está libre de áreas inundables, más al sur existen barrancos propensos a causar inundaciones, concentrándose principalmente entre el sur y el este de Gran Canaria.

Estos son los puntos en riesgo de Gran Canaria:

Barranco de las Goteras (Jinámar)

Barranco de El Balo (Arinaga)

Barranco de El Polvo (Arinaga)

Barranco de Buenavista (Maspalomas)

Barranco de Maspalomas (Maspalomas)

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha determinado estos puntos siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Zonas en riesgo de inundación de Gran Canaria / Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

En la otra gran isla del archipiélago existen varias zonas inundables, concentradas principalmente en la vertiente noroeste, con varios puntos de Santa Cruz de Tenerife afectados por barrancos, ramblas y otros cauces peligrosos. Los barrancos de los barrancos de Santos, del Hierro, del Bufadero son los más sensibles a desbordarse y provocar inundaciones en la capital.

En total, existen 20 puntos peligrosos en Tenerife:

Barranco de Santos (Santa Cruz de Tenerife): Tramo Puente Serrador – Plaza de Europa con inundaciones recurrentes en episodios intensos.

Barranco de Santos (La Laguna): Tramo: desde la Carnicería hasta Finca España.

Barranco del Hierro (Santa Cruz de Tenerife): Tramo: desde Ofra hasta la Refinería.

Barranco del Bufadero (Santa Cruz de Tenerife – María Jiménez)

Barranco de Tahodio (Santa Cruz de Tenerife): Zona media y desembocadura próxima al barrio de Valleseco.

Barranco de San Felipe (La Orotava / Puerto de la Cruz): Tramo: desde La Perdoma hasta Las Dehesas.

Barranco de Ruiz (Los Realejos / San Juan de la Rambla)

Barranco de Godínez (Icod de los Vinos)

Barranco de San Juan (o Guaría) (Guía de Isora / Playa San Juan)

Barranco del Infierno (Adeje): Tramo Fañabé – Playas del Duque.

Barranco de Torviscas (Adeje): Tramo El Conde – Costa Adeje.

Barranco del Rey (Arona / San Miguel de Abona)

Barranco de Badajoz (Güímar)

Barranco de Fajana (La Matanza de Acentejo)

Barranco de Jagua (Arafo)

Barranco de Añaza (Santa Cruz de Tenerife – Costa de Añaza)

Barranco de Erques (límite de Adeje y Guía de Isora)

Barranco de Icor (Arico)

Barranco de Herques (Güímar / Fasnia)

Barranco de Las Lajas (El Sauzal)

Además, el Plan Hidrológico de Tenerife del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) contempla también playas donde la marea puede subir e inundar los municipios.

Esta isla presenta seis puntos peligrosos debido al riesgo de inundaciones, y uno de ellos afecta directamente a Arrecife. Además, los expertos han señalado que las zonas más vulnerables podrían experimentar un aumento significativo en el nivel del agua durante las temporadas de lluvias intensas, lo que pone en riesgo tanto a la población como a la infraestructura local.

Estos son los barrancos inundables de Lanzarote:

Barranco del Hurón (Teguise)

Barranco de La Elvira (Haría)

Barranco de Tenegüime (Haría)

Barranco de Los Pocillos (Tías)

Barranco de la Fuente (Arrecife)

Barranco de Argana Alta

Todos estos barrancos están concentrados en el litoral este de la isla

La isla cuenta con varios barrancos que provocan zonas inundables a su paso:

Barranco Gran Tarajal (Gran Tarajal)

Cuenca endorreica de Lajares (La Oliva, Lajares)

Cuenca endorreica de La Oliva

Barranco de Tetir (Puerto del Rosario)

Barranco de Casillas del Angel (Puerto del Rosario, Casillas del Angel)

Barranco de Los Varichelos (Puerto del Rosario, El Matorral)

Barranco de Las Playitas (Tuineje)

La isla bonita tiene tres zonas inundables según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables:

Barranco de las Nieves (Santa Cruz de La Palma)

Barranco de las Angustias (Tazacorte)

Barranco de La Paloma

La Gomera y El Hierro

En estas dos islas existen también algunas pequeñas zonas donde existen riesgo de inundaciones. En la zona este de La Gomera, el barranco de San Sebastián, el barranco de Valle Gran Rey y el barranco de Playa de Santiago son los territorios donde se concentra el peligro.

Por otro lado, en El Hierro se encuentra el barranco de Las Playas, ubicado en Valverde, está considerado el único punto inundable de la isla.

Tanto el SNCZI-IPE como los consejos insulares de aguas han elaborado los mapas y los informes basándose en la observación el histórico de lluvias y las previsiones a futuro de los barrancos, para acabar determinado cuáles son las zonas inundables de Canarias.