Antonia San Juan reaparece en televisión en pleno tratamiento contra el cáncer: “El mejor premio es que me den trabajo”

La actriz canaria Antonia San Juan hizo este martes una emotiva y valiente reaparición televisiva en el programa ‘Late Xou’ de La 1, conducido por Marc Giró, en medio del tratamiento que recibe por un cáncer del que fue diagnosticada meses atrás. Con su característico humor y franqueza, San Juan compartió con el público cómo está afrontando la enfermedad y lo que significa para ella seguir activa profesionalmente.

Desde el primer momento, la actriz no perdió la oportunidad de bromear sobre su apariencia, visiblemente afectada por los efectos del tratamiento: “Lo que peor llevo es el pelo, tardan mucho en peinarme”, comentó entre risas, provocando la carcajada cómplice de Marc Giró y del público presente.

Al ser preguntada por su estado actual, San Juan describió el proceso oncológico con una peculiar analogía: “El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien. Tiene sus momentitos, pero como tengo buen carácter, soy de cuidarme, y muy zen, llevo unos días muy bien”. Estas palabras reflejan la actitud resiliente con la que la intérprete está enfrentando el proceso, a pesar de sus altibajos.

Durante la conversación, Antonia San Juan compartió con naturalidad las emociones que ha vivido desde que recibió la noticia: “Al principio te asustas, luego estás como enfadada de forma inconsciente, y cuando lo asumes vas a favor de todo”. Con esta frase, resumió una vivencia que muchas personas en tratamiento pueden reconocer, mostrando una vez más su capacidad para poner voz a temas difíciles desde la honestidad y la experiencia.

"Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer, yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar, estando enferma, es darme trabajo"

🗣️ Antonia San Juan



En ese mismo tono íntimo y cercano, comentó que empieza a sentir mejoras físicas: “Siento que tengo mucha más energía, supongo que el cuerpo se va adaptando al tratamiento”. Estas declaraciones no solo mostraron su evolución, sino que también sirvieron como un mensaje positivo para quienes atraviesan situaciones similares.

“No quiero convertirme en la imagen del cáncer”

Uno de los momentos más potentes de la entrevista llegó hacia el final, cuando Antonia expresó lo que realmente significa para ella volver al trabajo. Con una claridad conmovedora afirmó:

“Es el primer día después de todo el proceso, estoy feliz de estar trabajando después de todos los vaivenes que tiene esta enfermedad. No quiero convertirme en la imagen del cáncer, porque yo soy actriz, y el mejor premio que me pueden dar estando enferma es trabajo”.

Antonia San Juan / La Provincia

Esta frase, cargada de significado, resume su deseo de que la enfermedad no defina su identidad ni eclipse su trayectoria profesional. Una reivindicación legítima que visibiliza el deseo de muchas personas enfermas de mantener su vida activa, creativa y útil, más allá de los tratamientos.