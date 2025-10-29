La noche de los muertos revive el ocio nocturno con 11,5 millones extras

El ocio nocturno de Halloween genera 40 millones de euros de negocio en las Islas. La noche del 31 de octubre no solo revive a los zombis y las criaturas de miedo, sino que reactiva el sector de la noche. Los clubes, bares, espectáculos y demás actividades lúdicas inspiradas en el terror, como las casas embrujadas, toman protagonismo en una noche que percibirá 11,3 millones más que en el resto de noches de fin de semana en el Archipiélago. En el conjunto del país la facturación será de 153 millones de euros, un 2% superior a la del año anterior, lo que demuestra que la festividad originaria de Estados Unidos se ha consolidado como un acontecimiento comercial en España.

La escena cotidiana de estos días incluye recorrer los mismos bares y locales de siempre pero toparse con un decorado de brujas, calabazas y telas de araña que cubren sus paredes. Pues bien, entre el 85% y el 87% de los locales de ocio nocturno en España organizan eventos especiales y fiestas temáticas de Halloween. En los últimos años la tendencia de crecimiento de una tradición cultural de más de 300 años –y que se adoptó en España hace apenas unas décadas–, se mantiene. De hecho, la noche del 31 de octubre ya es la segunda fecha más importante para el ocio de la noche en el país, tan solo por detrás de Nochevieja, que supone para el sector unos ingresos de más de 200 millones de euros en una sola noche.

No obstante, aunque el peso en la economía es relevante, apenas se acerca a los niveles que maneja Estados Unidos. Al otro lado del charco se calcula que en el Halloween de 2024 se facturaron unos 11.600 millones de dólares, según los datos de la National Retail Federation (NRF), lo que supone una media de 103,63 dólares por consumidor. En cuanto a las categorías del gasto, datos de LendingTree –plataforma de comparación de precios– muestran que los caramelos siguen siendo la compra estrella de Halloween, con un gasto previsto de 3.900 millones de dólares. Por su parte, los disfraces, que piensa comprar un 71% de los consumidores, generarán un gasto aproximado de 4.300 millones.

Empleos temporales

La profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitad Oberta de Cataluña (UOC), Ana Isabel Jiménez-Zarco, explica que la fiesta ofrece a las empresas "una oportunidad para vender" productos y experiencias relacionados, desde disfraces hasta productos especiales, menús en restaurantes o fiestas privadas en discotecas. En Canarias, las fiestas privadas promocionan entradas que ascienden hasta los 60 euros en los espacios más populares de las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife. Este incremento de los precios en comparación con los de una salida nocturna cotidiana se debe principalmente a la mayor demanda y a la programación especial de los locales ante la coincidencia de la celebración con el fin de semana.

Precisamente el hecho de que la festividad se lleve a cabo en la noche de un viernes permitirá extender las celebraciones y fiestas temáticas de Halloween durante todo el fin de semana. En otras palabras, más personas saldrán a disfrutar de una noche de miedo, por lo que habrá una mayor afluencia a los locales, un aumento de la facturación y un impulso económico notable para el sector. Además, algunos establecimientos ya tienen programadas celebraciones de terror incluso para la noche del jueves día 30. Así, el movimiento económico no se limita únicamente al gasto asociado al ocio nocturno. El 31 de octubre también genera un importante volumen de empleo temporal, tanto por refuerzo de personal habitual como por la contratación de servicios externos como el de seguridad, producción, artistas o animación.

Sector de la restauración

Halloween abre posibilidades mucho más lúdicas y, por lo tanto, comerciales, que pueden explotarse, tal y como demuestran las experiencias inmersivas. "Muchas marcas apuestan por ello porque compras la experiencia y, como resultado, está la decoración y el ambiente", remarca Jiménez-Zarco. Por lo tanto, no son solo los bares y discotecas los que aprovechan la ventaja de la moda de celebrar la costumbre norteamericana. El sector de la restauración también nota un impulso en estas fechas. Las reservas online en restaurantes para celebrar la noche del 31 de octubre se elevaron un 7% a nivel nacional este año, según los datos facilitados por TheFork, la plataforma de reservas en línea en Europa. En concreto, el informe confirma que esta festividad se celebra cada vez más en grupo, de modo que las reservas de más de cinco personas suponen el 20% del total de las registradas en la plataforma en todo el país para ese servicio, frente a un 16% de un viernes normal. Además, este perfil de reservas ha crecido un 28% frente al mismo momento en octubre de 2024.

La experta en economía, Ana Isabel Jiménez-Zarco, advierte que en el caso de España "se le ha dado la vuelta" a una fiesta cuyo origen resalta el miedo a la muerte. El país omite esta costumbre para quedarse con la parte más lúdica, sin que llegue a sustituir la tradición autóctona de Todos los Santos, que a su vez revive otros sectores económicos como el de las flores. De hecho, las ofrendas que se hacen en las tumbas de quienes ya no están suponen un alza en la facturación de las floristerías de tres millones de euros y alcanzan algo más del 15% de sus ventas anuales en tan solo una semana.