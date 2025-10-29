El Parlamento se arraya un millo en defensa de 13.000 canarismos

Zurrón, balayo, bernegal, chilajo, guineo, folelé, solajero, jeito, perenquén, traba e, incluso, guárdame un cachorro. Todos estos canarismos –y muchos más– se escucharon este miércoles en el Salón de Plenos del Parlamento autonómico de boca de los diputados. Su intención no era otra que evitar que todas estas expresiones caigan en el olvido y, para ello, han exigido al Ejecutivo regional que elabore un plan de promoción y difusión de un dialecto que –por el momento– atesora más de 13.000 palabras.

En concreto, la Cámara aprobó casi por unanimidad –con Vox como único voto en contra– la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno a crear un plan para proteger expresiones típicas de las Islas. Este documento hace especial referencia a aquellas en peligro de extinción, es decir, a las que más sufren el embate de las redes sociales y de la globalización.

El proyecto que proponen se desarrollaría en colaboración con las universidades públicas, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y las corporaciones locales para visibilizar así el patrimonio lingüístico popular de las distintas islas. Además, la iniciativa también se acuerda de investigadores, creadores de contenido y agentes culturales que trabajan la recuperación, documentación y uso artístico de estas expresiones señalando que es necesario brindarles un mayor apoyo, así como incentivar su presencia en medios y redes.

Defenderlo "sin vergüenza"

En realidad, esta reivindicación ya se contempla en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía del Archipiélago, que encarga a los poderes públicos la defensa, promoción y el estudio del español de Canarias como variedad lingüística del español atlántico.

Sin embargo, la diputada Isabel Saavedra (PP) criticó que hasta el momento solo han existido iniciativas parciales y desconectadas y, como consecuencia, muchos canarismos están condenados a la desaparición. «Defenderlos no es ninguna machangada, son palabras que nos definen como pueblo; es más, el dialecto es el principal patrimonio cultural de nuestra tierra, por lo que hay que usarlo sin sentir vergüenza», destacó.

Más inversión en la Academia

Los representantes políticos han coincidido en que para devolver a estas expresiones la importancia que merecen, la Academia Canaria de la Lengua debe ser parte activa del trabajo, no una mera referencia. Además, incidieron en que esa responsabilidad se vea reflejada también en los presupuestos de la Comunidad y, para que quedara constancia de ello, incorporaron una enmienda al texto original.

Para el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Gonzalo Ortega, contar con este plan les facilitaría, entre otras cuestiones, tener más presencia en los centros educativos. «Soy optimista porque, al ser una propuesta presentada por el partido que gestiona el departamento educativo, creo que tendrá recorrido», confiesa.

Entre los grupos, la petición populista también fue valorada como una iniciativa necesaria. Al respecto, Yaiza López (Psoe) apuntó que la tarea ahora es convertir esta causa simbólica en una política estable. Carmen Rosa Hernández (NC-bc), por su parte, alertó de que en el estado español «vivimos en un momento de auténtica amenaza a las lenguas» y aseguró que «ciertos partidos quieren acabar con elementos identitarios y erradicar los dialectos porque consideran que no cabe otra manera de hablar que la que ellos dictan».

Educación

Durante su intervención, la diputada también cargó contra la Consejería de Poli Suárez por lo que considera «una avalancha» de profesores peninsulares. «Cada día me llega algún padre quejándose de que en los colegios se les impone a los niños expresiones como ustedes, una cuestión que pone en riesgo esta intención de preservar el español de las Islas», argumentó. Esta idea también fue apoyada por Mario Cabrera (CC) quién resaltó que la búsqueda de un castellano neutro podría anular la identidad del territorio. «Más de la mitad de los docentes que han obtenido plaza viene de fuera, lo que provocará que la ya pobre presencia de contenidos canarios en las aulas sea menor cada vez menor», denunció.

Evolución normal

Frente a la preocupación expresada por los diputados, el presidente de la Academia Canaria desmiente esa creencia de que el léxico tradicional se esté perdiendo a pasos agigantados. Según explica, hay expresiones como magua, alongarse o enchungar que pueden correr algún riesgo porque, aunque los jóvenes las conocen, no las emplean de manera activa.

Así, aclara, el olvido golpea con más fuerza a aquellas que hablan de actividades que ya apenas se practican, como la labranza. «Las palabras que dan nombre a una planta, a una jugada en el envite o en la lucha no se van a perder, a veces se exagera con esa idea. Hay muchos términos, como fleje o cámbate la peluca, que las nuevas generaciones han hecho suyos en una especie de jerga juvenil».