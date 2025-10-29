Sanidad incorpora dos nuevos ecógrafos especializados en los hospitales Doctor Negrín y La Candelaria
La adquisición, valorada en más de 216.000 euros, ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Canarias FEDER 2021-2027
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado la compra de dos ecógrafos especializados por un importe total de 216.300 euros, destinados a reforzar la actividad clínica en los hospitales Doctor Negrín, en Gran Canaria, y Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.
El primero de los equipos se destinará al Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, mientras que el segundo reforzará el área de cirugía coloproctológica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Ambos ecógrafos han sido catalogados como tipo IV, indicados para “necesidades especiales”, y están cofinanciados por la Unión Europea en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027.
Refuerzo previo en Atención Primaria
Esta inversión se suma a otra realizada a finales de 2024, cuando se dotó a los centros de salud del Servicio Canario de la Salud con 128 ecógrafos portátiles, por un importe de 714.573 euros, también con financiación europea.
Aquel contrato incluyó además la entrega de 128 tabletas y maletines como accesorios para el correcto funcionamiento de los dispositivos diagnósticos. La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria, +AP, y tiene como objetivo consolidar el uso de la ecografía como herramienta diagnóstica en las consultas de Medicina de Familia y Pediatría, mejorando la precisión clínica y la calidad de la atención a la ciudadanía.
