Ayudas Bono Infantil en Canarias: qué son, quiénes pueden solicitarlas y cómo acceder

La comunidad de Canarias ha abierto de nuevo la convocatoria del programa de ayudas Bono Infantil, orientado a cubrir total o parcialmente los costes de escolarización del alumnado de 0 a 3 años para el curso 2025-2026. Estas subvenciones están dirigidas a niños nacidos a partir del 1 de enero de 2023 y matriculados en centros autorizados del primer ciclo de Educación Infantil, ya sean de titularidad municipal o privados autorizados.

A continuación se explica en detalle qué cambios presenta esta convocatoria, cuáles son los requisitos de acceso, los umbrales de renta vigentes, el procedimiento de solicitud y otros aspectos clave que conviene conocer.

¿Cuál es el objetivo de la ayuda?

El programa de subvenciones persigue facilitar la escolarización temprana como herramienta de igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que favorece la conciliación de la vida familiar y laboral. Según la normativa, su objeto es “la concesión de ayudas económicas a la escolarización del alumnado de 0 a 3 años matriculado en escuelas municipales o centros privados autorizados en la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Los estudios muestran que la escolarización temprana se relaciona con mejores resultados posteriores en educación, lo que refuerza el valor de este tipo de programas.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Los beneficiarios son:

Niños/as de entre 0 y 3 años , matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

, matriculados en el en la Comunidad Autónoma de Canarias. Centros de titularidad municipal o centros privados autorizados para impartir dicho ciclo. Los centros deben ser entidades colaboradoras en la gestión del programa.

Quedan excluidos aquellos alumnos matriculados en centros que, por ejemplo, atienden exclusivamente a hijos/as de personal del centro u ocupan el 75 % de su capacidad bajo ese criterio.

Se establecen también umbrales de renta familiar que marcan el límite máximo para acceder a la ayuda (ver apartado siguiente).

Umbrales de renta familiar: ¿hasta qué límite?

Para esta convocatoria del curso 2025-2026 los límites máximos de renta anual familiar son los siguientes:

Estos umbrales permiten a muchas familias acogerse al subsidio, aunque la convocatoria anterior advirtió que muchas solicitudes quedaron fuera por superar por poco los límites.

¿Cuál es el presupuesto y cuántas familias se beneficiaron?

Para el curso 2024-2025, la partida presupuestaria inicial para este programa ascendió a 5 millones de euros, aprobados por el Gobierno de Canarias para impulsar la escolarización temprana en 0-3 años.

De ese total se distribuyeron aproximadamente 2,9 millones de euros en ayudas para 1 492 escolares matriculados en 25 escuelas municipales y 60 centros privados autorizados.

El importe medio por alumno fue de alrededor de 1.943 euros.

Estos datos permiten observar tanto la cobertura como el margen de mejora del programa para incrementar su alcance en futuros cursos.

Plazo y trámite de solicitud

La convocatoria para el curso 2025-2026 se encuentra publicada en la web de la Consejería de Educación de Canarias.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Las entidades colaboradoras —centros que gestionan las solicitudes— tienen 5 días hábiles desde la finalización del plazo de presentación para remitir los expedientes a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Es importante respetar los plazos ya que la convocatoria se tramita bajo régimen de concurrencia no competitiva, lo que implica que, si se cumplen los requisitos, la ayuda se concede sin una clasificación o ranking de solicitantes.

¿Qué pasos deben seguir los solicitantes?

Verificar que el niño/a está matriculado en un centro municipal o privado autorizado para impartir el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

Verificar que la familia cumple con los umbrales de renta establecidos.

Obtener y rellenar el modelo de solicitud (Anexo I) disponible en la web oficial.

En su caso, autorizar la consulta telemática de datos de los miembros de la unidad familiar (Anexo IB).

Adjuntar documentación que acredite la matrícula, la actuación del centro colaborador y la situación de la renta.

Presentar la solicitud dentro del plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la convocatoria.

Esperar a que la entidad colaboradora remita la solicitud al órgano competente dentro de los 5 días siguientes.

Una vez concedida la ayuda, el importe se abonará directamente al centro colaborador, que descontará la ayuda de la factura de escolarización a la familia.

Ventajas destacadas del programa

Facilita el acceso a la educación infantil entre 0 y 3 años, una etapa clave para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños.

Contribuye a que más familias puedan matricular a sus hijos/as en este ciclo pese a las cargas de escolarización.

Favorece la conciliación familiar y laboral , al reducir el coste que asumen las familias.

, al reducir el coste que asumen las familias. Apoya la igualdad de oportunidades, especialmente en territorios con menor tasa de escolarización temprana. En Canarias, esta medida forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026.

Consideraciones importantes y próximas mejoras

Aunque el programa ya cuenta con un presupuesto significativo, la convocatoria pasada no agotó toda la partida —se utilizaron 2,9 de los 5 millones de euros disponibles—, debido a que algunas solicitudes no cumplían los requisitos o superaban ligeramente los umbrales de renta.

Desde la administración se ha señalado la intención de ampliar los límites de renta para que lleguen más familias.

Adicionalmente, se está trabajando para aumentar el número de centros adheridos al programa, lo que facilitaría que más familias puedan acceder a él.

Es recomendable que las familias consulten cada año la convocatoria oficial para conocer los posibles cambios en los límites de renta, plazos o requisitos de centros participantes.

El programa de ayudas Bono Infantil del Gobierno de Canarias representa una oportunidad relevante para las familias con hijos de 0 a 3 años que buscan matriculación en el primer ciclo de Educación Infantil. Con un presupuesto significativo, umbrales de renta definidos, procedimiento electrónico claro y un enfoque de concurrencia no competitiva, esta subvención facilita la escolarización temprana y apoya la conciliación familiar.

Si su familia cumple los requisitos, el plazo está abierto durante 10 días hábiles tras la publicación oficial: conviene actuar pronto, reunir la documentación y presentar la solicitud dentro del plazo.