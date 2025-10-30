Canarias afronta un jueves gris: esto dice la AEMET

La previsión para este jueves en Canarias viene marcada por una tónica general de cielos nubosos y precipitaciones débiles y aisladas, localizadas principalmente en zonas interiores y de medianías de las islas con mayor relieve. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un día sin grandes sobresaltos, aunque la nubosidad será más densa durante las horas centrales y la tarde, cuando hay mayor probabilidad de lluvias, especialmente en La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.

El viento soplará flojo, de componente norte, con predominio de las brisas, lo que contribuirá a mantener un ambiente húmedo y estable en las zonas bajas del archipiélago. Esta circulación favorecerá también el desarrollo de nubosidad orográfica en las vertientes expuestas al alisio, lo que explica la mayor concentración de nubosidad en el interior y zonas altas.

En cuanto a las temperaturas, la jornada se mantendrá dentro de los valores habituales para la época. Las mínimas apenas experimentan cambios, con registros que van desde los 17 grados en Valverde (El Hierro) hasta los 22 grados en las dos capitales canarias, mientras que las máximas oscilan entre los 22 y 27 grados, siendo La Gomera la que alcanza el valor más alto. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria comparten una previsión de 26 grados como temperatura máxima, lo que refleja la homogeneidad térmica en el litoral insular.

Respecto al estado del mar, la situación marítima será algo más inestable. Se esperan vientos del norte o noroeste de fuerza 3 a 4, con intervalos locales de fuerza 5, lo que se traducirá en marejadilla que tenderá a marejada en amplias zonas del litoral. La presencia de una mar de fondo del noroeste con olas de entre 1 y 2 metros puede afectar a la navegación recreativa y profesional, por lo que se recomienda precaución, sobre todo en las costas abiertas al norte y al oeste.

La jornada se define, en resumen, como una típica situación otoñal de transición, con condiciones húmedas, nubosidad variable y algunas lluvias débiles que podrían resultar molestas en zonas de paso o actividades al aire libre, pero que no presentan mayor riesgo. No se esperan fenómenos adversos significativos, y se mantiene la recomendación de seguir las actualizaciones de la Aemet ante posibles cambios locales.

El tiempo, isla a isla

Lanzarote: Intervalos nubosos, más compactos en la vertiente oeste. Baja probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas sin grandes cambios.

Fuerteventura: Cielos parcialmente cubiertos con escasa posibilidad de precipitaciones. Mínimas en ligero descenso.

Gran Canaria: Nubosidad más intensa en el interior durante la tarde, con posibilidad de lluvias débiles. Temperaturas estables.

Tenerife: Nubosidad generalizada con aumento en zonas interiores por la tarde y lluvias débiles probables. Temperaturas suaves.

La Gomera: Cielos nubosos con lluvias débiles en áreas del interior por la tarde. Temperaturas sin cambios y máximas altas.

Predicción del tiempo en Canarias, este jueves 30 de octubre / AEMET

La Palma: Cielos nubosos con lluvias más probables en medianías del norte y este durante la tarde. Máximas en ligero descenso.

El Hierro: Cielos nubosos durante la tarde, con probables lluvias débiles en zonas del interior. Mínimas frescas.