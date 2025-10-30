El mismo modelo hace medio siglo

En la fraseología de esta legislatura ya más que mediada se repite un lugar común alrededor de la expresión ‘modelo’. En el pleno que terminó ayer, por ejemplo, emplearon lo del modelo en distintas ocasiones los diputados de la oposición Sebastián Franquis, Nira Fierro y Natalia Santana. El modelo es, por supuesto, el del actual Gobierno autónomo, y es una cosa muy mala. «Su modelo ya no sirve», le espeta Franquis a Fernando Clavijo. «Su modelo económico excluye a la mayoría social», relampaguea Fierro sobre el canoso tormo de Manuel Domínguez. «Este modelo predador está destruyendo Canarias», sentencia Santana con el alma en llamas. Todo es muy loco. El modelo económico de Canarias es el mismo hace medio siglo y ha sido cortejado y sostenido por todos los gobiernos autonómicos desde 1983. ¿Cuál cree Santana que era el modelo económico vigente cuando Román Rodríguez fue presidente del Gobierno? ¿Tuvo el gobierno presidido por Ángel Víctor Torres otro modelo económico? ¿Tuvo incluso una propia política económica? Por supuesto que no. Jamás se han introducido elementos de ruptura en la praxis económica que gira sobre tres elementos: la ultraperificidad, los fondos europeos y la modulación de las políticas de la UE atendiendo a las peculiaridades canarias; el REF, sus instrumentos y sus sucesivas modificaciones y la actividad turística como productora de riqueza, motor tractor del dinamismo en inversión y consumo y generadora de empleo. Y eso es todo. Las diferencias no están en el modelo económico institucionalizado al que PSOE, CC, PP, NC y los partidos insulares rinden un respeto idolátrico, sino, en todo caso, en las políticas sociales y asistenciales. Y tampoco demasiado: las cosas se mueven entre un liberalismo socialdemocratizado y una socialdemocracia muy liberal frente a la acumulación capitalista. Tampoco se registran rupturas sustanciales en la estrategia económica entre los gobiernos de UCD, los de Felipe González y los de José María Aznar

Pero el parlamentarismo se nutre -al menos retóricamente- de las diferencias. Sería muy complejo pedir el voto a los ciudadanos a favor de tus matices. En este pleno los socialistas clamaron por los bajos sueldos, la concentración de la renta y el bajo porcentaje de ejecución parlamentaria. Pero los tres motivos de la indignación del PSOE ya existían e incluso prosperaban entre 2019 y 2023. También la diputada socialista Yaiza López le reprochó a la consejera de Cultura y Universidades, Migdalia Machín, el espíritu pesetero del Gobierno con las universidades públicas y su tendencia a autorizar universidades privadas. López suele estar acertada en sus críticas en materia de gestión cultural, pero se encontró con que Machín le recordó que el Gobierno socialista, en la anterior legislatura, autorizó tres universidades privadas, y que el actual Ejecutivo destinará en los presupuestos generales de 2026 un total de 300 millones de euros, la mayor asignación directa de recursos de la historia de la Comunidad. Se suele olvidar que también le corresponde a los centros universitarios buena parte de responsabilidad en la gestión económica y que los gastos son tan relevantes como los ingresos. ¿Para qué sirvió levantar una Facultad de Ciencias de la Información? ¿Cuál es su rentabilidad social y académica? ¿Cuál es el coste de mantener, por ejemplo, un grado en Periodismo, que entre otras cosas desagradables contribuye al hambre canina de futuras generaciones?

En el apartado de las proposiciones no de ley el PP sorprendió (es un decir) con una fervorosa propuesta para la defensa del dialecto canario. La verdad que el texto de la PNL no parecía escrito por el doctor Manuel Alvar. En una ocasión, dormitaba en la mesa de un simposio celebrado en la Universidad de La Laguna el novelista Alfredo Bryce Echenique, conocido por sus aficiones etílicas. De repente el presidente de la mesa llamó al estrado al profeso Alvar, y para sorpresa de todos Bryce Echenique se despertó de repente y exclamó entusiásticamente:

--¡Eso, al bar, vámonos todos al bar!

La PNL tampoco parecía escrita por el narrador peruano, pero lo recordaba un poquito más. Por supuesto todos los grupos apoyaron la proposición con cierta emoción inocultable. Mario Cabrera advirtió, por si la gente no había caído, que la pérfida globalización podía acabar con el tesoro lexicográfico del español en Canarias, como diría un filólogo, y eso hay que evitarlo como sea. Porque, en efecto, un día, bajo el peso de una cultura verbal impuesta, puede desaparecer la palabra machango, y perderíamos así un modo de caracterizar a los políticos isleños. La excepción fue Vox de nuevo. El diputado Javier Nieto, fiel a sus modales suaves y a su habitual tono melifluo, dijo que entendía o creía entender o podía entender, quizás, la buena intención de la propuesta, pero que su grupo no podía apoyarla en conciencia, porque siempre están y estarán en contra de cualquier adoctrinamiento. Uno no entiende muy bien cómo se adoctrina al llamar a alguien tolete, pollaboba o totufo, pero el señor Nieto, desgraciadamente, no ofreció detalles. Es un rasgo curioso del discurso de Vox. Adoctrinar a alguien consiste en no compartir las creencias, opiniones, suposiciones o toletadas que comparte Vox como si fueran verdades evidentes por sí mismas, jo, macho, mecachis.

Otra PNL con cierto debate fue la presentada por CC rechazando las subidas de las tasas de los aeropuertos canarios (un 6,5%) que Aena impondrá a partir del año próximo. A la mayoría parlamentaria se sumó Nueva Canarias. El PSOE, sin embargo, no lo hizo. Correspondió el dudoso honor de no meterse con Aena al diputado Marcos Antonio Bergaz, que lidia con lo que le echen. Se las arregló criticando agriamente al PP que en época de Mariano Rajoy como presidente (hace casi ocho años) subió las tasas dos veces. Parecía realmente indignado Bergaz con lo ocurrido hace siete u ocho años. Lo hizo tan bien que no se recordaba una intervención tan cipaya de un diputado canario desde hace mucho tiempo. Finalmente el PSOE votó una parte de la PNL que apoyaba la convocatoria de la comisión bilateral Canarias-Estado para detener esto o algo así. Pero las tasas, ah, las tasas las defendió a muerte su señoría. Fue exactamente como tirarse de un avión sustituyendo el paracaídas en la espalda por el carnet del PSOE en la boca. Su grupo parlamentario lo aplaudió, pero no demasiado. Daba como vergüencita.

Así terminó el pleno. El proyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad para 2026 -los penúltimos de la legislatura- será el próximo potro de tortura parlamentaria. Aunque hay cosas peores. El debate sobre el estado de Canarias, por ejemplo. O una noche electoral.