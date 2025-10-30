Vivir en el municipio más rico de Canarias: sus vecinos ganan el doble que en muchos lugares de España
Santa Brígida lidera el ranking de renta en Canarias con más de 53.000 euros anuales por contribuyente, muy por encima de la media nacional y más del doble que en municipios como Garafía.
Santa Brígida, en Gran Canaria, vuelve a liderar el ranking de municipios con mayor renta media declarada del Archipiélago. Sus vecinos ingresan más de 53.000 euros anuales, una cifra que dobla lo que perciben los habitantes de muchos pueblos del país y que triplica la renta media de los municipios más modestos de Canarias.
Un abismo de más de 34.000 euros entre el más rico y el más pobre
La brecha económica en el Archipiélago es más que evidente. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio 2023, los residentes en Santa Brígida declaran 53.007 euros de media, mientras que en Garafía (La Palma), el municipio con menores ingresos, apenas alcanzan los 18.646 euros. La diferencia: 34.363 euros al año.
Santa Brígida, el único municipio canario entre los 20 más ricos de España
Los datos confirman una tendencia ya conocida: Santa Brígida es la única localidad de Canarias que figura entre las 20 de mayor renta media de todo el país. El segundo puesto regional lo ocupa El Rosario, en Tenerife, cuyos vecinos declaran 32.493 euros anuales, muy por debajo de los brigadinos pero aún por encima de la media canaria.
Ambos municipios comparten perfil: poblaciones de unos 18.000 habitantes, situadas junto a las capitales insulares, donde residen familias con alto poder adquisitivo que buscan tranquilidad, buenas conexiones y viviendas amplias.
Cómo ganan su dinero los vecinos más ricos
El análisis de la Agencia Tributaria revela que en Santa Brígida los ingresos proceden en gran parte de actividades económicas y no tanto de salarios. Cada contribuyente declara, de media, 31.144 euros en rendimientos por actividades profesionales o empresariales, frente a los 9.537 euros que registran los garafianos.
En el municipio palmero, los ingresos dependen sobre todo de las rentas del trabajo (salarios y pensiones), con una media de 13.283 euros por contribuyente.
Más inversión, más rentas del capital
Los brigadinos también destacan por los ingresos generados a través de rentas del capital mobiliario —inversiones, dividendos o depósitos bancarios—, que alcanzan 7.109 euros anuales, frente a los 440 euros de Garafía.
En cuanto a las rentas inmobiliarias, las diferencias también son notables: 3.961 euros en Santa Brígida frente a 2.115 euros en el municipio palmero.
Los municipios más ricos y los más modestos de Canarias
Tras Santa Brígida y El Rosario, el ranking regional lo completan:
- Teguise (Lanzarote)
- Las Palmas de Gran Canaria – renta media: 31.862 euros
- Santa Cruz de Tenerife – renta media: 31.004 euros
En el lado opuesto, junto a Garafía, figuran Barlovento, Puntagorda, El Tanque y Los Silos. Todos ellos tienen poblaciones pequeñas, rurales y envejecidas, y rentas inferiores a los 20.300 euros anuales.
