Ni con el salario mínimo puedes vivir: radiografía de la crisis en Canarias

Un informe de Drago Canarias denuncia que el precio de la vivienda devora las subidas salariales

Infome vivienda y sectores vulnerables

Infome vivienda y sectores vulnerables / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

En 2021, una persona que cobraba el salario mínimo podía vivir con 279 euros tras pagar el alquiler. En 2025, apenas le quedan 134. La brecha crece en un territorio donde el coste de la vivienda no deja de aumentar y los salarios siguen siendo de los más bajos del Estado.

Drago Canarias ha presentado un informe que radiografía la crisis habitacional en el Archipiélago: el incremento del salario mínimo ha sido absorbido por el precio del alquiler, dejando a muchas familias en una situación de precariedad estructural.

El salario no da para vivir

El informe “Vivienda y condiciones de vida en Canarias” expone que, mientras el salario mínimo ha pasado de 965 a 1184 euros entre 2021 y 2025, el alquiler medio ha escalado de 686 a 1050 euros. Esto deja a quienes cobran el SMI con solo 134 euros al mes para afrontar el resto de gastos básicos.

El estudio señala también que Canarias tiene el salario mediano más bajo del país: 19.804 euros anuales, equivalentes a 1650 euros en 12 pagas. Una cifra que impide acceder a una vivienda digna si se tienen en cuenta los costes de suministros, alimentación o transporte.

Carmen Peña, portavoz nacional de Drago Canarias, advierte que “la típica frase de que en Canarias ya no se puede vivir será un literal”.

Acusan a los partidos por inacción

Drago Canarias responsabiliza a todas las formaciones que han gobernado el Archipiélago. “Todos los partidos que operan actualmente en las islas están o han estado en puestos de gestión y no hicieron nada para revertir la situación”, declaró Peña.

La portavoz añadió: “No nos vamos a cansar de pedir responsabilidades políticas a los que han gobernado y de luchar por un futuro para el pueblo canario”.

Las ayudas tampoco alcanzan

El informe detalla que ni las ayudas públicas logran compensar la situación, pues una madre con un menor a cargo que reciba el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Canaria de Ciudadanía percibe como máximo 856 euros, muy por debajo del precio medio de alquiler. Las pensiones no contributivas o los subsidios por desempleo apenas alcanzan los 570 euros.

Drago Canarias ha elaborado este estudio a partir de estadísticas públicas del ISTAC, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y portales inmobiliarios. Los datos revelan una realidad: el coste de la vivienda en las islas ha crecido por encima de las posibilidades de la mayoría de su población.

Ni con el salario mínimo puedes vivir: radiografía de la crisis en Canarias

La Aemet prevé para este jueves cielos nubosos y lluvias débiles en Canarias

El mismo modelo hace medio siglo

Vivir en el municipio más rico de Canarias: sus vecinos ganan el doble que en muchos lugares de España

Ayudas Bono Infantil en Canarias: qué son, quiénes pueden solicitarlas y cómo acceder

Desbandada en el PP herreño por la fuga de consejeros y concejales

El PP herreño se queda en blanco tras perder a dos consejeros en el Cabildo y la renuncia de cinco concejales

Antonia San Juan reaparece en televisión en pleno tratamiento contra el cáncer: “El mejor premio es que me den trabajo”

