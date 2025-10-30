Ni con el salario mínimo puedes vivir: radiografía de la crisis en Canarias

En 2021, una persona que cobraba el salario mínimo podía vivir con 279 euros tras pagar el alquiler. En 2025, apenas le quedan 134. La brecha crece en un territorio donde el coste de la vivienda no deja de aumentar y los salarios siguen siendo de los más bajos del Estado.

Drago Canarias ha presentado un informe que radiografía la crisis habitacional en el Archipiélago: el incremento del salario mínimo ha sido absorbido por el precio del alquiler, dejando a muchas familias en una situación de precariedad estructural.

El salario no da para vivir

El informe “Vivienda y condiciones de vida en Canarias” expone que, mientras el salario mínimo ha pasado de 965 a 1184 euros entre 2021 y 2025, el alquiler medio ha escalado de 686 a 1050 euros. Esto deja a quienes cobran el SMI con solo 134 euros al mes para afrontar el resto de gastos básicos.

El estudio señala también que Canarias tiene el salario mediano más bajo del país: 19.804 euros anuales, equivalentes a 1650 euros en 12 pagas. Una cifra que impide acceder a una vivienda digna si se tienen en cuenta los costes de suministros, alimentación o transporte.

Carmen Peña, portavoz nacional de Drago Canarias, advierte que “la típica frase de que en Canarias ya no se puede vivir será un literal”.

Nuevas necesidades económicas. / LP/DLP

Acusan a los partidos por inacción

Drago Canarias responsabiliza a todas las formaciones que han gobernado el Archipiélago. “Todos los partidos que operan actualmente en las islas están o han estado en puestos de gestión y no hicieron nada para revertir la situación”, declaró Peña.

La portavoz añadió: “No nos vamos a cansar de pedir responsabilidades políticas a los que han gobernado y de luchar por un futuro para el pueblo canario”.

Las ayudas tampoco alcanzan

El informe detalla que ni las ayudas públicas logran compensar la situación, pues una madre con un menor a cargo que reciba el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Canaria de Ciudadanía percibe como máximo 856 euros, muy por debajo del precio medio de alquiler. Las pensiones no contributivas o los subsidios por desempleo apenas alcanzan los 570 euros.

Drago Canarias ha elaborado este estudio a partir de estadísticas públicas del ISTAC, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y portales inmobiliarios. Los datos revelan una realidad: el coste de la vivienda en las islas ha crecido por encima de las posibilidades de la mayoría de su población.