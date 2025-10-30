Suscríbete a LA PROVINCIA: más contenidos, nueva App, newsletters y un club de ventajas
El periódico refuerza su compromiso con los lectores con el lanzamiento de una renovada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales.
En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, LA PROVINCIA / DLP redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).
Acceso ilimitado a todos los contenidos
La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, crónicas hiperlocales, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.
Newsletters exclusivas de contenido especializado
Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. No te pierdas:
- A contracultura, de Martina Andrés, que te invita a descubrir la cultura que se crea fuera de los focos cada martes.
- La trastienda de la ciencia, de Verónica Pavés, donde cada domingo conocerás de primera mano las últimas novedades de la ciencia que se desarrolla en Canarias.
- Fuera de Cuota, de Nayra Bajo de Vera, un espacio que pone en el centro las historias de diversidad.
- Reina el Sabor, de José Luis Reina, que cada semana propone una cuidada selección de lo mejor que se está cocinando en las islas.
Pasatiempos renovados
A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.
Una App renovada y más premium
Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Disponible en Google Play y Apple Store Pero las ventajas no acaban ahí...
LP+, un club con ofertas y descuentos exclusivos
Desde LA PROVINCIA agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.
Oferta de relanzamiento: 60% de descuento
Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.
Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.
- Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Teodoro Sosa: 'A Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen meneo
- Abascal responsabiliza a Clavijo de la 'inseguridad y violaciones' en Canarias a través de la migración
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Una operación antidroga señala por enchufismo al líder de los estibadores
- Abascal llena el Círculo Mercantil en Las Palmas de Gran Canaria y numerosos seguidores se quedan sin acceso al mitin
- El horario de invierno llega a Canarias: ¿a qué hora amanecerá y anochecerá en el Archipiélago tras el cambio del 26 de octubre?
- Primeros días de Can Yaman en Canarias: así disfruta del deporte autóctono