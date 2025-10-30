Suscríbete a LA PROVINCIA: más contenidos, nueva App, newsletters y un club de ventajas

En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, LA PROVINCIA / DLP redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).

Acceso ilimitado a todos los contenidos

La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, crónicas hiperlocales, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

Newsletters exclusivas de contenido especializado

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. No te pierdas:

A contracultura , de Martina Andrés, que te invita a descubrir la cultura que se crea fuera de los focos cada martes.

, de Martina Andrés, que te invita a descubrir la cultura que se crea fuera de los focos cada martes. La trastienda de la ciencia , de Verónica Pavés, donde cada domingo conocerás de primera mano las últimas novedades de la ciencia que se desarrolla en Canarias.

, de Verónica Pavés, donde cada domingo conocerás de primera mano las últimas novedades de la ciencia que se desarrolla en Canarias. Fuera de Cuota , de Nayra Bajo de Vera, un espacio que pone en el centro las historias de diversidad.

, de Nayra Bajo de Vera, un espacio que pone en el centro las historias de diversidad. Reina el Sabor, de José Luis Reina, que cada semana propone una cuidada selección de lo mejor que se está cocinando en las islas.

Newsletter LA PROVINCIA / La Provincia

Pasatiempos renovados

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

Pasatiempos de LA PROVINCIA / La Provincia

Una App renovada y más premium

Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Disponible en Google Play y Apple Store Pero las ventajas no acaban ahí...

LP+, un club con ofertas y descuentos exclusivos

Desde LA PROVINCIA agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

Club LA PROVINCIA + / La Provincia

Oferta de relanzamiento: 60% de descuento

Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.

Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.