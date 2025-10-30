Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suscríbete a LA PROVINCIA: más contenidos, nueva App, newsletters y un club de ventajas

El periódico refuerza su compromiso con los lectores con el lanzamiento de una renovada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales.

LA PROVINCIA

LA PROVINCIA

La Provincia

La Provincia

En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, LA PROVINCIA / DLP redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso ilimitado a todos sus contenidos, se suman el lanzamiento de nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).

Acceso ilimitado a todos los contenidos

La actualidad al minuto junto a contenidos exclusivos enriquecidos: reportajes de análisis, crónicas hiperlocales, entrevistas exclusivas... La información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... En definitiva, la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

Newsletters exclusivas de contenido especializado

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. No te pierdas:

  • A contracultura, de Martina Andrés, que te invita a descubrir la cultura que se crea fuera de los focos cada martes.
  • La trastienda de la ciencia, de Verónica Pavés, donde cada domingo conocerás de primera mano las últimas novedades de la ciencia que se desarrolla en Canarias.
  • Fuera de Cuota, de Nayra Bajo de Vera, un espacio que pone en el centro las historias de diversidad.
  • Reina el Sabor, de José Luis Reina, que cada semana propone una cuidada selección de lo mejor que se está cocinando en las islas.
Newsletter LA PROVINCIA

Newsletter LA PROVINCIA / La Provincia

Pasatiempos renovados

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

Pasatiempos de LA PROVINCIA

Pasatiempos de LA PROVINCIA / La Provincia

Una App renovada y más premium

Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Disponible en Google Play y Apple Store Pero las ventajas no acaban ahí...

LP+, un club con ofertas y descuentos exclusivos

Desde LA PROVINCIA agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

Club LA PROVINCIA +

Club LA PROVINCIA + / La Provincia

Oferta de relanzamiento: 60% de descuento

Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por sólo 20€. Suscríbete ahora.

Y recuerda, lo mejor empieza cuando te suscribes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  2. Teodoro Sosa: 'A Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen meneo
  3. Abascal responsabiliza a Clavijo de la 'inseguridad y violaciones' en Canarias a través de la migración
  4. El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
  5. Una operación antidroga señala por enchufismo al líder de los estibadores
  6. Abascal llena el Círculo Mercantil en Las Palmas de Gran Canaria y numerosos seguidores se quedan sin acceso al mitin
  7. El horario de invierno llega a Canarias: ¿a qué hora amanecerá y anochecerá en el Archipiélago tras el cambio del 26 de octubre?
  8. Primeros días de Can Yaman en Canarias: así disfruta del deporte autóctono

Ocho de cada diez euros de los presupuestos de Canarias se dedican a mantener la 'maquinaria autonómica'

Ocho de cada diez euros de los presupuestos de Canarias se dedican a mantener la 'maquinaria autonómica'

Suscríbete a LA PROVINCIA: más contenidos, nueva App, newsletters y un club de ventajas

Suscríbete a LA PROVINCIA: más contenidos, nueva App, newsletters y un club de ventajas

Fred. Olsen Express celebra 30 años de conexión entre La Palma y Tenerife

Fred. Olsen Express celebra 30 años de conexión entre La Palma y Tenerife

Endesa detectó casi 800 casos de fraude eléctrico en Canarias hasta septiembre

Endesa detectó casi 800 casos de fraude eléctrico en Canarias hasta septiembre

Sánchez garantiza su apoyo al decreto Canarias si lo respalda el PP en el Congreso

Sánchez garantiza su apoyo al decreto Canarias si lo respalda el PP en el Congreso

El plan de Trump para el Sáhara daña a Canarias

El plan de Trump para el Sáhara daña a Canarias

Canarias se posiciona en Mauritania como socio estratégico del desarrollo energético y marítimo

Canarias se posiciona en Mauritania como socio estratégico del desarrollo energético y marítimo

La Aemet prevé para este jueves cielos nubosos y lluvias débiles en Canarias

La Aemet prevé para este jueves cielos nubosos y lluvias débiles en Canarias
Tracking Pixel Contents