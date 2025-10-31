Adiós a los 22 días de vacaciones: así podrán conseguir los canarios más de 40 días en 2026

Según el Estatuto de los Trabajadores, las personas tienen 30 días naturales o 22 laborables de vacaciones.

En algunos casos, dependiendo del tipo de jornada o de si se trabaja fines de semana o festivos, las empresas puede ofrecer días libres adicionales.

El calendario laboral de 2026 trae buenas noticias para los canarios, con un poco de planificación será posible convertir los 22 días de vacaciones por ley en más de 40 jornadas libres.

Semana Santa

En 2026, el Viernes Santo caerá el 3 de abril, y en Canarias, también será festivo el Jueves Santo.

Por lo tanto, si se solicitan tres días de vacaciones (del 30 de marzo al 1 de abril), los canarios podrán disfrutar de nueve días seguidos de descanso, desde el sábado 28 de marzo al domingo 6 de abril.

Descansa antes del verano, en mayo

El 1 de mayo, Día del Trabajador, será viernes, lo que genera un puente de tres días. Sin embargo, quienes pidan vacaciones los días 27, 28, 29 y 30 de abril, podrán tomarse un descanso de nueve días consecutivos (del 26 de abril al 4 de mayo).

Verano y otoño

Pese a que el 15 de agosto (Virgen de la Asunción) cae sábado, el verano seguirá siendo el momento de las vacaciones principales de los trabajadores.

En otoño, el 12 de octubre (Día de la Hispanidad) será lunes, lo que ofrece un fin de semana largo sin gastar días.

Además, las Islas Canarias trasladarán el festivo de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre, por lo que si se solicitan los días 3, 4 y 5 de ese mes, puedes conseguir nuevos días libres consecutivos.

Diciembre, el mes estrella

Lo mejor llega en diciembre, ya que el 6 de diciembre (Día de la Constitución) caerá domingo, pero se trasladará al lunes 7, mientras que el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) será martes.

Si se piden los días 9, 10 y 11 de diciembre, se podrá disfrutar de diez días seguidos de descanso, del sábado 5 al lunes 14 de diciembre.

Y todavía hay más, tanto Navidad (25 de diciembre) como Año Nuevo (1 de enero) caerán viernes, por lo que durante esas dos semanas solo se trabajarán cuatro días y se descansarán tres (sin contar las empresas que descansen el 24 y 31 de diciembre). Aunque también es cierto que el festivo de Año Nuevo corresponde a 2027.

Truco para aprovechar el calendario

El truco está en combinar los festivos nacionales, autonómicos y locales, gracias a esto los canarios podrán llegar hasta los 45 días de descanso en 2026.

Si organizas las vacaciones con antelación y teniendo en cuenta los periodos más favorables, el próximo año los canarios podrán gozar del doble de días libres.